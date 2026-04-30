На благоустройство двух экотроп в Виштынецком нацпарке выделили 93 млн рублей

Специалистам предстоит обустроить экотропу вокруг озера Мариново. На эти цели направили 70 миллионов рублей. На участках вокруг озера уложат композитный и гравийный настилы. Вдоль экотропы установят беседки, скамейки, информационные стенды и столы. Над уличными туалетами установят навесы, а в труднопроходимых местах оборудуют небольшие мосты.