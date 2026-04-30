На благоустройство двух экотроп в Виштынецком нацпарке выделили 93 млн рублей

На благоустройство двух экотроп в Виштынецком нацпарке выделили 93 миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчиков опубликовали на сайте госзакупок.
Специалистам предстоит обустроить экотропу вокруг озера Мариново. На эти цели направили 70 миллионов рублей. На участках вокруг озера уложат композитный и гравийный настилы. Вдоль экотропы установят беседки, скамейки, информационные стенды и столы. Над уличными туалетами установят навесы, а в труднопроходимых местах оборудуют небольшие мосты.
На благоустройство экотропы «Гора Дозор» выделили 22,9 миллиона рублей. Маршрут проходит через одну из самых высоких точек региона. На участках экотропы уложат композитный и гравийный настилы. Там также установят скамейки, указатели, стенды, столы.
Подрядчиков определят 7 мая. Работы нужно выполнить до 25 ноября.
В марте сообщали, что на территории Виштынецкого нацпарка благоустроят четыре экотропы и создадут визит-центр. На маршрутах установят стенды, указатели, скамейки и беседки.
Ранее в Калининградской области разработали и направили проектную документацию развития туристического потенциала Виштынца, чтобы войти в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». Правительство России в 2026 году направит более миллиарда рублей 18 национальным паркам. Виштынецкому выделяют 160,8 миллиона.