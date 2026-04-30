Водитель маршрутки из Волжского отправится в колонию за смертельное ДТП

22 сентября 2025 года Армен Акопян, управляя микроавтобусом «Пежо Боксер», ехал по улице Оломоуцкая в Волжском. В районе дома № 31 «а» он не проявил должного внимания к дорожной ситуации. Нарушив правила при повороте направо, водитель сбил девочку 11 лет. Она в тот момент переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. От полученных травм ребенок скончался на месте.