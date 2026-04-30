Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Репетиции парада и «Вальс Победы»: в Уфе перекроют улицы

В Уфе 4, 7 и 8 мая из-за подготовки ко Дню Победы ограничат движение.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы рассказала о предстоящих ограничениях движения, связанных с подготовкой к мероприятиям ко Дню Победы.

4 и 7 мая на проспекте Октября проведут генеральные репетиции торжественного шествия военнослужащих. 4 числа с 17:00 до 21:30 перекроют участок от Южного проезда до улицы Кольской, а также Северный проезд — от проспекта до улицы Новогорной. 7 числа в это же время движение ограничат по проспекту от Шафиева до Кольской, по Северному и Южному проездам от проспекта Октября до Российской, а также по улице Новогорной от Южного до Северного проезда. Троллейбусные маршруты № 13, № 18 и № 22 функционировать не будут.

8 мая на Советской площади пройдет республиканская акция «Вальс Победы». Из-за этого с 08:30 до 12:00 ограничат движение по улице Пушкина от Ленина до Цюрупы.

Жителям районов, в которых введут ограничения, рекомендуют заранее оставить автомобили за пределами зоны перекрытий. Выезды из дворов на этих участках временно заблокируют, что затруднит передвижение на личном транспорте.