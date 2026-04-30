Репетиции парада и «Вальс Победы»: в Уфе перекроют улицы

4 и 7 мая на проспекте Октября проведут генеральные репетиции торжественного шествия военнослужащих. 4 числа с 17:00 до 21:30 перекроют участок от Южного проезда до улицы Кольской, а также Северный проезд — от проспекта до улицы Новогорной. 7 числа в это же время движение ограничат по проспекту от Шафиева до Кольской, по Северному и Южному проездам от проспекта Октября до Российской, а также по улице Новогорной от Южного до Северного проезда. Троллейбусные маршруты № 13, № 18 и № 22 функционировать не будут.