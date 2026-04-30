Жители Тульской области смогут войти в совет при министерстве туризма

Конкурсный отбор кандидатов стартует в начале мая.

Министерство туризма Тульской области объявило о начале формирования нового состава общественного совета и проведении конкурсного отбора кандидатов, сообщили в ведомстве. Развитие туристической отрасли отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В состав совета войдут от 10 до 15 человек. Срок их полномочий составит три года. Принять участие в отборе могут граждане РФ, достигшие 18 лет и постоянно или преимущественно проживающие на территории Тульской области. Кандидатами не могут быть лица, замещающие государственные и муниципальные должности, и ряд других категорий граждан.

По словам министра туризма Тульской области Елены Мартыновой, формирование такой структуры позволит усилить диалог с профессиональным сообществом и учесть мнение жителей при реализации туристического потенциала региона.

Документы будут принимать с 8 мая по 8 июня. Более подробная информация о порядке отбора размещена на сайте областного министерства туризма.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.