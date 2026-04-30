Воронежские хирурги удалили у девочки опухоль размером с новорождённого

В Воронеже врачи удалили из брюшной полости 15-летней девочки опухоль размером с новорождённого младенца. При этом они сохранили репродуктивное здоровье пациентки. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 29 апреля.
В марте девочка вместе с родителями обратилась ВОДКБ № 2 с жалобами на тянущие боли, а также на заметное увеличение живота. Обследование показало новообразование, которое исходило из правых придатков.
Ситуация требовала незамедлительного вмешательства хирургов-гинекологов, поэтому девочка была направлена в перинатальный центр ВОКБ № 1. По словам врачей, такие кисты встречаются довольно редко — от 5 до 20% среди всех образований придатков матки.
Медики удалили доброкачественную параовариальную кисту через лапароскопический доступ — небольшой прокол в передней брюшной стенке. После операции состояние девочки стабилизировалось, и уже через четыре дня её выписали из больницы.