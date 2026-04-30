Воронежские парки начали обрабатывать от комаров и клещей

Стартовала дезинсекция с Центрального парка Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Воронеже планируют обработать от клещей и комаров 35 парков и скверов. Ежегодная весенняя дезинсекция уже стартовала — с обработки водоемов, где развиваются личинки комаров. Их потравили в Воронежском центральном парке, «Алых парусах», в скверах «У озера», «Чайка» и «Белорусский».

Кроме того, 29 апреля специалисты обработали от клещей Центральный парк с помощью генераторов тумана. Из-за большой площади пространства туман будут пускать трижды.

— Используемые химические составы позволяют создать защиту от членистоногих в сезон их активности и препятствовать появлению. При этом препараты безвредны для людей и животных, — сообщили в мэрии Воронежа.

Тем не менее, специалисты рекомендуют не посещать парки и скверы во время дезинсекции и в течение пары часов после ее завершения.

Другие озелененные территории будут обрабатывать по графику после 4 мая.