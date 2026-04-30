На Дону во время майских праздников спасатели будут работать в усиленном режиме

В Ростовской области во время майских праздников пожарно-спасательные подразделения будут переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

На дежурстве ежедневно будут находиться 600 областных спасателей и пожарных. «Для контроля пожароопасной обстановки, профилактики возникновения природных пожаров, их тушения и защиты от них населенных пунктов на территории области сформирована группировка сил и средств, которая насчитывает более 7 тыс. человек и около 2 тыс. единиц средств пожаротушения», — говорится в сообщении.

Кроме того, патрулировать улицы городов и станиц будут казаки-дружинники.

Жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от купания в водоемах, поскольку вода еще не прогрелась. Также не следует оставлять без присмготра детей.