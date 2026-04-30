Умные светофоры перейдут на летний режим работы в Нижнем Новгороде

Новый режим введут на майские праздники, когда поток машин за город увеличится.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде на майские праздники умные светофоры переведут на особый режим работы. Как сообщили в Центре развития транспортных систем региона, это должно помочь разгрузить ключевые выезды из города и сделать движение на них более плавным.

Изменения коснутся трех дорог: проспекта Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, а также улицы Родионова и Казанского шоссе в сторону Кстова. Гибкий режим позволит светофорам подстраиваться под плотность трафика, сокращать время ожидания на перекрестках и уменьшать образование заторов в пиковые часы.

После ввода изменений специалисты ЦРТС и городского Центра организации дорожного движения будут мониторить ситуацию на дорогах. Если на каких-то участках потребуются доработки, алгоритмы управления дополнительно скорректируют.

— Мы рассчитываем, что изменения помогут сделать поездки за город для автомобилистов более комфортными", — сказал и.о. директора ЦРТС Александр Бачурин.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работает 102 умных светофора.