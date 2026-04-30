Путину рассказали о рецептах карельских калиток

Учитель вепсского языка Анастасия Евтушенко из села Шелтозеро в Карелии в ходе встречи рассказала, что они с мужем воспитывают трех дочерей. И так как сама семья ведет активный образ жизни, дети занимаются спортом, музыкой, танцами, народным рукоделием, а также помогают по хозяйству. Например, как отметила Евтушенко, ее дочери умеют печь традиционные вепсские калитки.