Сколько стоит шашлык в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Приготовление главного блюда майских праздников в этом году обойдется крымчанам около тысячи рублей. Именно столько стоит килограмм шеи или ростбифа из говядины. Но есть варианты уложиться и в меньшую цену.

Источник: РИА "Новости"

Средняя стоимость шашлыка из свинины составляет около 500 рублей — килограмм шеи стоит 490 рублей, корейки — 400, вырезки — 550 и ребер — 420.

Максимальная цена шашлыка из курицы — 400 рублей за килограмм филе, около 300 рублей — крылья, голень, окорочка.

Индейка стоит дороже — около 800 рублей за килограмм филе. Стоимость бедра от 720 до 830 рублей за килограмм.

Колбаски для гриля из индейки обойдутся в 500 рублей за килограмм, из свинины — 470. Баварские колбаски стоят около 550 рублей.

И самый дорогой шашлык получится из говядины: ростбиф — 1100 рублей за килограмм, антрекот — 765, шея — 1150, лопатка — 950.

