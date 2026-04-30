Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГТУ заказал проект капремонта территории у КМРК

Стоимость работ — 260 тысяч рублей.

КГТУ заказал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта дворовой территории учебного корпуса № 7 КМРК по адресу: ул. Красооктябрьская, 9а. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществлена у единственного поставщика 30 апреля. Договор заключили с ООО «Аминут». Стоимость работ — 260 тысяч рублей. Разработать проект необходимо до 20 мая 2026 года.

Согласно данным онлайн карт, по указанному адресу находится территория рядом с бывшим фонтаном у «мероходки».

Напомним, сквер у КМРК в качестве «социальной нагрузки» должен реконструировать инвестор — группа компаний «Эталон». Территорию закрыли на «редевелопмент» ещё в августе 2025 года. Как сообщила пресс-служба правительства области в ответ на официальный запрос «Нового Калининграда», благоустройство затянулось из-за погодных условий и работы, связанной с археологией. Срок завершения работ сдвинулся с апреля на июль 2026 года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
