КГТУ заказал проект капремонта территории у КМРК

Напомним, сквер у КМРК в качестве «социальной нагрузки» должен реконструировать инвестор — группа компаний «Эталон». Территорию закрыли на «редевелопмент» ещё в августе 2025 года. Как сообщила пресс-служба правительства области в ответ на официальный запрос «Нового Калининграда», благоустройство затянулось из-за погодных условий и работы, связанной с археологией. Срок завершения работ сдвинулся с апреля на июль 2026 года.