Свыше 70 тысяч кубометров мусора вывезено в Нижнем Новгороде в ходе месячника по благоустройству

С улиц и дворов Нижнего Новгорода вывезли более 70 тысяч кубометров мусора в рамках продолжающегося месячника по благоустройству. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
Мэр напомнил, что месячник по благоустройству продолжается в Нижнем Новгороде уже больше трех недель, и труд 110 тысяч человек (городские службы и добровольцы) становится все более заметным с каждым днем.
Всего в работах задействовано более 1200 единиц спецтехники. За это время удалось вывезти более 70 тысяч кубометров мусора, ликвидировать 83 свалки, очистить более 55 миллионов квадратных метров газона и посадить 237 новых деревьев.
Приводится в порядок инфраструктура: отремонтировано 286 детских и более 50 спортивных площадок, восстановлено 48 памятников и мемориалов, отремонтировано и заменено 152 мусорных контейнера, установлено 252 урны. Осуществлен ямочный ремонт на более чем 24 тысячах квадратных метрах дорог.
«Неустойчивая и несвойственная апрелю погода, конечно, добавляет дел, но темпы хорошие. По основным видам работ план выполнили уже на 80%. Завтра прогнозируют тепло, солнечно — именно такие условия помогут делу спориться», — резюмировал Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике.