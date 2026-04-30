В союзе дачников Подмосковья рассказали, чем обработать теплицу от болезней

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Обрабатывать теплицы от болезней лучше биопрепаратами, которые не накапливаются в почве и не токсичны для людей и животных, рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По словам депутата, обычной мойки теплиц из шланга недостаточно для устранения бактерий и спор грибов. Использование химических растворов эффективно, но химикаты могут накапливаться в земле и быть токсичными для людей.
«Триходерма — это полезный почвенный гриб, который подавляет фитофтору, фузариоз, черную ножку и более 20 видов патогенов. Порошок разводят из расчета 75−100 граммов на 10 литров воды и проливают почву. Она абсолютно безопасна для человека и животных, не накапливается в плодах и сохраняется в почве 3−4 года», — объяснил Чаплин «Газете.Ru».
Парламентарий отметил, что использовать биопрепараты вместе с химическими бессмысленно, поскольку медный купорос убивает полезный гриб. Также Чаплин считает ошибкой начинать обработку полезными грибами при температуре ниже плюс десяти градусов.