В Верхневолжье пройдет семейный фестиваль «Наследники»

Семьи Тверской области приглашаются к участию в ежегодном фестивале «Наследники», который состоится 30 мая на территории курорта Завидово. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья», сообщили в аппарате правительства региона.
Программа фестиваля базируется на концепции «умного» отдыха и цифрового детокса, предлагая альтернативу гаджетам через живое общение и освоение прикладных навыков. Для гостей подготовят более 60 локаций и развлечений, рассчитанных на аудиторию в возрасте от 5 до 17 лет, а также площадки для родителей и подростков.
Территория фестиваля будет разделена на три ключевых кластера. В «Зарнице» акцент сделан на спортивно-патриотическом воспитании и туризме. Кластер «Ямская Слобода» станет зоной традиционных ремесел и культуры, а «Семейный парк» — территорией инноваций и технического творчества.
Узнать больше подробностей о мероприятии можно на его официальном сайте. Там же можно приобрести билеты на фестиваль.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В то же время нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.