Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин дал поручение по созданию учебников на языках малочисленных народов

Путин поручил подумать над грантами для учебников на языках коренных народов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать над грантами для подготовки учебников на языках малочисленных народов.

Глава государства в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Представитель Чукотки, чукчанка, научный руководитель отдела изучения и развития языков Чукотки АНО «Чукотский арктический научный центр» Виктория Кавры затронула вопросы подготовки учебников на чукотском языке.

«Вы знаете ситуацию, она не такая простая. Раз вы сейчас в науке работаете, это ваша работа, а когда всякие пособия учебные и учебники по языку готовят, то часто людям приходится делать это за счет собственного времени и в свободное, что называется, дополнительное время на это тратят. Здесь нужно подумать о грантовой поддержке», — сказал президент.

В свою очередь Кавры согласилась с предложением, отметив, что создание учебников на чукотском языке потребовало много времени.

«И в электронной форме нужно делать, поддержать это. И гранты нужны для тех, кто занимается этой работой. Обязательно это нужно сделать», — подчеркнул Путин.