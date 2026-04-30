Путин дал поручение по созданию учебников на языках малочисленных народов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать над грантами для подготовки учебников на языках малочисленных народов.
Глава государства в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Представитель Чукотки, чукчанка, научный руководитель отдела изучения и развития языков Чукотки АНО «Чукотский арктический научный центр» Виктория Кавры затронула вопросы подготовки учебников на чукотском языке.
«Вы знаете ситуацию, она не такая простая. Раз вы сейчас в науке работаете, это ваша работа, а когда всякие пособия учебные и учебники по языку готовят, то часто людям приходится делать это за счет собственного времени и в свободное, что называется, дополнительное время на это тратят. Здесь нужно подумать о грантовой поддержке», — сказал президент.
В свою очередь Кавры согласилась с предложением, отметив, что создание учебников на чукотском языке потребовало много времени.
«И в электронной форме нужно делать, поддержать это. И гранты нужны для тех, кто занимается этой работой. Обязательно это нужно сделать», — подчеркнул Путин.