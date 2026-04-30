В Волгоградской области нашли лодку, на которой пропал менеджер «Яндекса»

По информации ГУ МВД по региону, четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже тела троих были обнаружены. По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, среди погибших — топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, поиски четвертого рыбака, застройщика Александра Назарова, продолжаются. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.