В Волгоградской области нашли лодку, на которой пропал менеджер «Яндекса»

ВОЛГОГРАД, 30 апр — РИА Новости. Найдена лодка, на которой пропали во время рыбалки топ-менеджер «Яндекса», известный волгоградский застройщик и еще два человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По информации ГУ МВД по региону, четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже тела троих были обнаружены. По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, среди погибших — топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, поиски четвертого рыбака, застройщика Александра Назарова, продолжаются. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

«Лодка найдена, точное местонахождение подсказать не могу, не владею информацией», — сказал собеседник агентства.