Воронежские хирурги удалили школьнице опухоль размером с новорождённого

Новообразование находилось в брюшной полости 15-летней пациентки.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже врачи удалили из брюшной полости 15-летней девочки опухоль размером с новорождённого младенца. При этом они сохранили репродуктивное здоровье пациентки. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 29 апреля.

В марте девочка вместе с родителями обратилась ВОДКБ № 2. Она жаловалась на тянущие боли, а также на заметное увеличение живота. Обследование показало новообразование, исходящее из правых придатков.

По словам врачей, такие кисты встречаются довольно редко — от 5 до 20% среди всех образований придатков матки. Ситуация требовала незамедлительного хирургического вмешательства. В связи с этим девочку направили в перинатальный центр ВОКБ № 1.

Медики удалили доброкачественную параовариальную кисту через лапароскопический доступ — небольшой прокол в передней брюшной стенке. После операции состояние девочки стабилизировалось. Через четыре дня её выписали из больницы.