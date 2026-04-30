Первые скачки на ипподроме Ростова пройдут в мае

Ипподром в Ростове-на-Дону готовят к открытию 124-го скакового сезона. Расписание соревнований уже известно, информацию опубликовали на сайте ипподрома.
Первые скачки пройдут уже в мае, на 24 число запланировали сразу двенадцать состязаний. В частности, объявленны соревнования на приз «Открытия», а также призы «Победы» и «Вступительный».
После этого конники будут соревноваться 7 и 28 июня, 19 и 26 июля, 9, 16 и 30 августа, 20 сентября. Завершится скаковой сезон 26 сентября. Ожидается участие лошадей чистокровной верховой породы, буденновской, ахалтекинской и донской пород.
— Планируется, что открытие сезона станет важным мероприятием в спортивной жизни региона, — говорится на сайте Ростовского ипподрома.
Напомним, ранее ипподром донской столицы обратили в доход государства. Решение вынесли в Октябрьском районном суде Краснодара.
