Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые скачки на ипподроме Ростова пройдут в мае

Ростовский ипподром готовится к открытию скакового сезона.

Источник: Комсомольская правда

Ипподром в Ростове-на-Дону готовят к открытию 124-го скакового сезона. Расписание соревнований уже известно, информацию опубликовали на сайте ипподрома.

Первые скачки пройдут уже в мае, на 24 число запланировали сразу двенадцать состязаний. В частности, объявленны соревнования на приз «Открытия», а также призы «Победы» и «Вступительный».

После этого конники будут соревноваться 7 и 28 июня, 19 и 26 июля, 9, 16 и 30 августа, 20 сентября. Завершится скаковой сезон 26 сентября. Ожидается участие лошадей чистокровной верховой породы, буденновской, ахалтекинской и донской пород.

— Планируется, что открытие сезона станет важным мероприятием в спортивной жизни региона, — говорится на сайте Ростовского ипподрома.

Напомним, ранее ипподром донской столицы обратили в доход государства. Решение вынесли в Октябрьском районном суде Краснодара.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.