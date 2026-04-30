Российские школьники разработали прототип беспилотника для клининговых работ

«Геоскан» — российская группа технологических компаний, которая занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем (БАС), малых космических аппаратов (кубсатов), авионики, средств беспроводной связи, сенсоров для БАС и кубсатов. Также «Геоскан» предоставляет услуги по беспилотной аэрофотосъемке, в том числе мультиспектральной и тепловизионной, воздушному лазерному сканированию, геологоразведке, разрабатывает и производит беспилотные комплексы и системы навигации в помещениях для STEAM-образования и соревнований по робототехнике, создает шоу дронов. Продукция и услуги ГК «Геоскан» поставляются более чем в 50 стран мира.