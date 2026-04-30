Российские школьники разработали прототип беспилотника для клининговых работ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Команда школьников из Челябинской области под руководством наставников из ГК «Геоскан» разработала прототип беспилотника для клининговых работ в тех местах, где человеку работать сложно или опасно. Разработка заняла первое место в номинации «Конструкторский проект» Всероссийского конкурса по робототехнике «Hello, Pioneer!» («Привет, Пионер!»), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Команда школьников из города Сима Челябинской области собрала прототип на базе квадрокоптера “Геоскан Пионер”, добавила систему подачи жидкости и на испытаниях распылила водный раствор в полете. Авторы рассматривали разработку для обслуживания объектов, где человеку сложно или опасно работать напрямую. Среди возможных сценариев — очистка фасадов, окон, заводских труб и оборудования на высоте. Для проекта участники также подготовили программу автономного полета по точкам», — сказали в пресс-службе.
В дальнейшем прототип можно развивать за счет сменных модулей: щеток, распылителей для дезинфекции и других насадок. Еще одно направление доработки — распознавание загрязнений и автоматическое планирование маршрута. Разработка школьников получила высокую оценку и заняла первое место в номинации «Конструкторский проект» Всероссийского конкурса по робототехнике «Hello, Pioneer!» («Привет, Пионер!»), организованного ГК «Геоскан».
«В таких проектах школьники учатся не просто собирать устройство по инструкции. Они находят задачу, подбирают оборудование, проводят испытания и исправляют недочеты. Это помогает понять, как беспилотные системы применяются за пределами учебной аудитории», — цитирует пресс-служба руководителя департамента развития образовательных продуктов ГК «Геоскан» Михаила Луцкого.
«Hello, Pioneer!» («Привет, Пионер!») проводится с 2021 года и входит в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения России на 2025−2026 учебный год. В сезоне в очный финал конкурса вышли 20 участников из 10 регионов России, представившие 12 проектов в двух номинациях «Конструкторский проект» и «Комплексный проект».
