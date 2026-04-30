Путешественник из Читы на сапборде решил доплыть до Охотского моря

Директор «Центра развития туризма» из Читы Юрий Скоробогатов начал экспедицию на сапборде — он планирует добраться до Охотского моря по рекам Дальнего Востока. Путешественник стартовал от поселка Лесной городок (около 50 километров от Читы) и намерен преодолеть почти четыре тысячи километров за 100 дней, сообщил мужчина ТАСС.
Он хочет добраться до Николаевска-на-Амуре (Хабаровский край) к августу. Это будет официальной финишной точкой маршрута. В качестве запасного варианта рассматривается путь до Владивостока. Это будет уже шесть тысяч километров и срок завершения сдвигается до ноября.
Изначально Скоробогатов собирался отправиться в путь 22 апреля от села Ленинское (150 километров от Читы), но из-за льда на реке Ингоде старт пришлось перенести. За первый день он преодолел 31,5 километра и остался переночевать в селе Домна, где его встретили местные жители и друзья из гребного сообщества.
Главная спортивная цель экспедиции — побить действующий рекорд по длительности заплыва на сапборде. Сейчас он принадлежит Стасу Вулканову: тот прошел 3,5 тысячи километров по Волге. Скоробогатов связался с Международной книгой рекордов «Интеррекорд», чтобы зафиксировать свое путешествие. Маршрут пройдет по рекам Ингода, Шилка и Амур — путешественник хочет не только установить рекорд, но и увидеть дикие места Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края.
Подготовка к экспедиции заняла больше полугода: в частности, потребовалось оформить разрешения для заплыва по приграничной реке Амур.
До Читы мужчина доплывет 1 мая. В честь этого на берегу реки Ингоды в этно-археопарке «Сухотино» пройдет праздничное мероприятие: концерт театра песни и танца «Забайкалье» с казачьими мотивами, фотозона, угощение пловом и чаем, а также программа с конкурсами.
В Чите к путешественнику присоединятся другие сапбордисты — вместе они отправятся до Сретенска (около 350 километров от Читы), что займет 8−9 дней.
Юрий Скоробогатов — забайкальский общественник и амбассадор развития туризма и спорта на открытой воде. Он создал в Чите гребное сообщество для любителей каноэ, катамаранов и сапбордов, а также организовал всероссийский фестиваль сапбординга «Забсап» на озере Арахлей. В 2025 году он уже проплыл более тысячи километров на сапборде по рекам Хилок и Селенга — от Забайкалья до озера Байкал в Бурятии (экспедиция длилась 27 дней).