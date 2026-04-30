Путешественник из Читы на сапборде решил доплыть до Охотского моря

Юрий Скоробогатов — забайкальский общественник и амбассадор развития туризма и спорта на открытой воде. Он создал в Чите гребное сообщество для любителей каноэ, катамаранов и сапбордов, а также организовал всероссийский фестиваль сапбординга «Забсап» на озере Арахлей. В 2025 году он уже проплыл более тысячи километров на сапборде по рекам Хилок и Селенга — от Забайкалья до озера Байкал в Бурятии (экспедиция длилась 27 дней).