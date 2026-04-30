Важное заявление сделали в Минздраве Казахстана для всех родителей

Министерство здравоохранения РК бьет тревогу: с наступлением теплого периода риски несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, значительно возрастают.
Наибольшее количество несчастных случаев отмечено в Атырауской области — 13, в городе Астане — 8 случаев (из них 3 летальных) и в Мангистауской области — 4 случая (из них 1 летальный).
«Следует отметить, что большинство трагических инцидентов происходит с детьми раннего и дошкольного возраста, которые в силу возрастных особенностей не способны объективно оценивать риски. Даже кратковременное отсутствие внимания со стороны взрослых может привести к необратимым последствиям». Минздрав РК.
Основными причинами несчастных случаев являются:
оставление детей без присмотра;перекладывание ответственности на старших детей;отсутствие защитных устройств на окнах;наличие мебели вблизи окон, позволяющей ребенку самостоятельно забраться на подоконник;ошибочное восприятие москитных сеток как надежной защиты.
В ведомстве подчеркнули, что москитные сетки создают у взрослых ложное чувство безопасности. По данным Минздрава, они выполняют исключительно функцию защиты от насекомых, неспособны удержать даже небольшой вес ребенка и при малейшем давлении выпадают вместе с ним.
В целях предупреждения подобных случаев родителям и законным представителям необходимо:
не оставлять детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами;устанавливать специальные защитные устройства (ограничители открывания, блокираторы, детские замки);не допускать размещения мебели вблизи окон;обеспечивать постоянный визуальный контроль за ребенком;объяснять детям правила безопасного поведения, формируя у них понимание потенциальной опасности;использовать окна с функцией безопасного проветривания;проверять надежность оконных конструкций и креплений.
Специалисты добавили, что особое внимание следует уделить семьям с несколькими детьми, где нагрузка на родителей выше, а также ситуациям, когда ребенок остается под присмотром пожилых родственников или несовершеннолетних лиц.
«Падения из окон — это предотвратимые трагедии, которые чаще всего происходят в бытовых условиях и напрямую связаны с человеческим фактором. Соблюдение элементарных правил безопасности позволяет существенно снизить риск подобных происшествий. Призываем родителей и законных представителей проявить максимальную бдительность, не допускать угрозы падения и обеспечить детям безопасные условия проживания. Безопасность ребенка — это зона ответственности взрослых», — добавили в пресс-службе ведомства.
