Часть жителей Зеленоградска и соседних поселков остались без воды 30 апреля

В Зеленоградске на улице Железнодорожной в четверг, 30 апреля, случилась коммунальная авария, ее устранением уже занимаются. По данным областного «Водоканала», до конца дня возможны перебои с водой.
В зону отключения попали дома на:
ул. Бровцева.
ул. Гагарина.
ул. Железнодорожная.
пер. Железнодорожный.
ул. Крылова.
ул. Ленина.
ул. Толстого.
ул. Первомайская.
ул. Пионерская.
ул. Победы.
ул. Садовая.
ул. Сибирякова.
Также без воды сидят жители поселков Малиновка, Клинцовка, Байконур, Вишневое, Сокольники.
Полный список адресов — здесь.