Ремонтные работы проведут на улице Бондаренко в Брянске

Улицу Бондаренко в Советском районе Брянска отремонтируют в 2026 году при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном управлении автомобильных дорог.
Работы затронут участок протяженностью 560 метров. Во время реконструкции там обновят наружные инженерные сети и электроосвещение. Подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие, установит дорожные знаки и нанесет разметку. Помимо этого, на всем протяжении улицы Бондаренко мастера обустроят тротуары — часть из них будет из брусчатки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.