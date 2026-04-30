Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонтные работы проведут на улице Бондаренко в Брянске

Там обновят освещение, уложат новое асфальтобетонное покрытие и установят дорожные знаки.

Улицу Бондаренко в Советском районе Брянска отремонтируют в 2026 году при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном управлении автомобильных дорог.

Работы затронут участок протяженностью 560 метров. Во время реконструкции там обновят наружные инженерные сети и электроосвещение. Подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие, установит дорожные знаки и нанесет разметку. Помимо этого, на всем протяжении улицы Бондаренко мастера обустроят тротуары — часть из них будет из брусчатки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.