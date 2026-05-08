Вкус севера: от поморской ухи до карельской калитки

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Северная столица славится своей особой городской кухней — здесь есть блюда, которые не встретишь больше нигде в России: легендарные пышки по советскому рецепту, корюшка с запахом свежего огурца и рассольник по-ленинградски, согревавший горожан в блокадные годы.
- Корюшка — главный гастрономический символ Петербурга. Небольшая рыбка с характерным запахом свежего огурца появляется в Неве в апреле во время нереста.
- Праздник корюшки (середина мая, СПб) — ежегодный фестиваль, на котором можно попробовать корюшку во всех видах: жареную, вяленую, копченую, маринованную. Сопровождается концертами, конкурсами и народными гуляниями.
- Пышки — второй по значимости гастробренд Северной столицы. В отличие от пончиков, которые едят в остальной России, петербургские пышки готовят строго по рецепту № 1095 из советского сборника рецептур.
- Рассольник по-ленинградски — сытный суп, который унаследовал рецептуру старинного русского супа калья с финскими корнями. В советское время в него добавили перловку, картофель и морковь, чтобы сделать максимально сытным.
- Невская минога — еще один сезонный весенний деликатес. Эта необычная рыба, похожая на змею, появляется в Неве в апреле-мае.
- Торт «Ленинградский» — знаменитый десерт, который отличается от классических бисквитных тортов использованием песочного теста и нежного крема «Шарлотт».
- Копорский чай — традиционный напиток из кипрея, который издавна заготавливали в окрестностях Копорской крепости.
- Калитки — небольшие открытые пирожки из ржаного теста, традиционное блюдо вепсов. Начинка может быть разной — картофель, пшено, ягоды.
- Сканцы с пшенной кашей — традиционное блюдо вепсской кухни. Это пресные лепешки, которые сворачивают конвертиком с начинкой.
- Выборгский крендель — витой сдобный крендель с богатой историей, который пекут в Выборге с XIII века. В честь этой выпечки в городе проходит фестиваль «Крендель Фест».
- Пирожные «Ленинградский набор» — культовый сборник птифур, который производит старейшая кондитерская фабрика города «Метрополь».
- Тосненский сидр и Копорский кальвадос — местные алкогольные напитки, которые производят из яблок и других фруктов, выращиваемых в Ленинградской области.
Республика Карелия
Карельская кухня проста и понятна. Она построена на том, что дает северная природа: рыба, лесные ягоды и грибы. Местные блюда сытные и согревающие, как раз то, что нужно после долгих прогулок по скалам и лесам.
- Калитки — знаменитые открытые пирожки из ржаного теста с защипленными краями. Внутрь обычно кладут картофельное пюре, иногда пшенную кашу.
- Рыбник — большой закрытый пирог с начинкой из цельной рыбы. Традиционно используют местную красную рыбу или сига.
- Уха по-карельски — известна также как лохикейтто, делают ее со сливками и филе красной рыбы. Считается визитной карточкой региона, суп получается густым и наваристым.
- Морошковое варенье — морошку называют северным золотом за яркий цвет и пользу. Такое варенье часто подают к блинам или добавляют в десерты.
- Салат из соленых рыжиков — рыжики в Карелии ценят выше других грибов из-за их плотной текстуры и яркого вкуса.
- Иван-чай с лесными травами — традиционный напиток, который карелы заготавливают вручную. Чай получается мягким и бодрящим.
- Суп из белых грибов — готовят его без лишних добавок, чтобы подчеркнуть лесной аромат грибов. Часто подают с домашней сметаной.
Для тех, кто ценит гастротуризм и хочет подборку с конкретными местами, проект «VK Места» подготовил подходящий маршрут — «Кулинарный гид по Петрозаводску».
Калининградская область
Калининградская кухня — смесь немецких, польских, литовских и советских традиций. Здесь часто готовят рыбу, используют много мяса и не забывают про сладости. Рассказываем, без каких вкусов путешествие будет неполным.
- Кенигсбергские клопсы — мясные тефтели из фарша, которые подают в густом сливочном-лимонном соусе с каперсами. Традиционно к ним идет отварной картофель.
- Балтийская селедка — свежая, слабосоленая или маринованная; селедка здесь особенная, с тонким вкусом. Ее подают с картофелем, луком и зеленью, а в кафе часто предлагают несколько вариантов засолки на выбор.
- Копченый угорь — деликатес, который добывают в заливах Балтийского моря. Рыба отличается жирным мясом и особым ароматом дыма.
- Литовский холодный борщ — розовый суп на кефире с добавлением отварной свеклы, зелени и свежих огурцов.
- Балтийская уха — наваристая похлебка из нескольких видов местной рыбы, например, трески или судака. В бульон часто добавляют сливки, делая вкус более нежным.
- Строганина из пеламиды — замороженную рыбу нарезают тонкой стружкой, подают с луком, лимоном, солью и ржаным хлебом. Едят ее, пока она холодная, прямо руками.
- Марципан — кенигсбергский марципан стал исторической сладостью: его делали здесь еще в XIX веке. Отличается от других видов более насыщенным миндальным вкусом и плотной текстурой.
Псковская область
Псковская кухня простая, сытная и очень «местная». Она выросла из крестьянских традиций, богатого улова в реках и озерах, даров леса и старинных рецептов, которые передавались из поколения в поколение.
- Снеток жареный — визитная карточка региона. Мелкая озерная рыбка из семейства корюшки, которую здесь любят жарить в мучной панировке.
- Снетовица — суп из сушеного снетка с картофелем, луком и морковью. Блюдо старинное, практичное: сушеный снеток хранили впрок и готовили с ним в пост или когда не было мяса.
- Уха из местной рыбы — готовят из белой речной или озерной рыбы, часто смешивая несколько видов.
- Губник — пирог с грибами. Название пошло от старинного слова «губы», так в Псковской губернии называли грибы.
- Накрепок — русский пирог, внутрь которого кладут гречневую, овсяную или рисовую кашу, а сверху тонкие ломтики соленой или вяленой рыбы.
- Щучьи котлеты — классическое местное блюдо. Нежные, сочные котлеты из щучьего филе, которые обжаривают до золотистой корочки.
- Сименуха — гречневая каша с грибами и яйцом. Простое, но очень сытное блюдо, типичное для местной кухни.
- Глазуха — каша из ячменя с горохом. Еще один образец старинной псковской кухни, где крупы и бобовые удачно дополняют друг друга.
- Псковский сбитень — старинный напиток на меду с травами и специями. Согревает в любую погоду. В Пскове его часто делают на основе местных ягод: клюквы или брусники.
- Иван-чай: псковские луга богаты кипреем, листья которого ферментируют по старым технологиям. Напиток получается темным, с легким медовым привкусом.
Новгородская область
Местная кухня впитала все богатство новгородской земли: рыбу из знаменитого Ильменя, дичь из бескрайних лесов, мед из бортей и капусту, заквашенную по древним рецептам.
- Ильменский судак — гордость региона. Его жарят, запекают и обязательно используют в ухе.
- Судак, запеченный в капусте, которая служит «мешком для запекания».
- Рыбники — большие закрытые пироги из пресного или дрожжевого теста, внутри которых рыба томится в собственном соку вместе с луком.
- Уха по-новгородски — часто в нее добавляют немного молока или сливок, чтобы подчеркнуть нежность речной рыбы.
- Грибная солянка — густое, наваристое блюдо из соленых грибов, капусты и кореньев.
- Щи из крошева или серые щи — квашеные измельченные листья капусты, которые томятся в русской печи. По текстуре напоминает крем-суп, но сохраняет приятный хруст.
- Пирог из мяса бобра с моченой брусникой и бульоном.
- Новгородский квас — согласно первой Новгородской летописи, квас впервые на Руси сварили именно в Великом Новгороде.
- Новгородские пряники — первые пряники здесь начали печь еще в IX веке, а профессия пряничника веками была одной из самых почетных.
- Юрма — старинный суп
XVI—XVII вв.еков, который представляет собой сочетание куриного и рыбного бульонов, подаваемое с кнелями — нежными шариками из измельченной рыбы или мяса.
- Валдайские баранки — знаменитое лакомство, которое наверняка пробовали в своих путешествиях герои русской классики.
- Новгородский сбитень — горячий напиток на основе меда, пряностей и трав.
- «Трактир “Столичный городъ” (Старая Русса) — музей гастрономии Ф. М. Достоевского. Интерьер выполнен в стиле дореволюционного респектабельного трактира с антикварной мебелью и самоваром.
Архангельская область
Поморская кухня — простая, сытная и невероятно вкусная. Главный секрет — в дарах севера: это рыба всех сортов, дичь, лесные ягоды, грибы и знаменитые беломорские водоросли. Гастрономическая культура региона впитала в себя не только вековые традиции поморов, но и влияние скандинавской кухни.
- Козули — расписные пряники, самый узнаваемый гастрономический бренд региона. Название происходит от поморского слова “козуля” — завиток, так как изначально пряники лепили из тонких колбасок ржаного теста, выкладывая фигурки зверей и птиц.
- Курники — открытые ржаные пирожки с картофелем, творогом, ягодами или крупой.
- Рыбники — пироги с целой рыбой, запеченной в тесте.
- Шаньги — ватрушки с картофельным пюре или крупой.
- Тоемские олабыши — сытные толстые блины на простокваше.
- Помакуха — традиционное поморское блюдо, густая похлебка, которую готовят из трески или семги, а едят, макая в нее хлеб.
- Латка — слоеная запеканка из рыбы, картофеля и лука, залитая молоком или сливками и запеченная до золотистой корочки.
- Строганина — тончайшие стружки замороженной сырой оленины, которые едят, макая в смесь соли и черного перца.
- Клюква в сахаре — классический поморский десерт.
- Блюда из водорослей — “Архангельский водорослевый комбинат” добывает и перерабатывает ламинарию и фукус, из которых делают чипсы, салаты, хлеб и даже мармелад на агар-агаре с северными ягодами.
Ненецкий автономный округ
Гастрономические традиции в НАО обусловлены отсутствием возможности выращивать овощи или зерновые.
- Оленина — основа всего — коренные ненцы едят оленину в любом виде.
- Строганина — тонко нарезанная замороженная рыба или оленина (сиг, чир, омуль, нельма) или печень оленя.
- Кровь оленя — главный источник витаминов в тундре, который веками спасал людей от цинги и болезней.
- Юкола — вяленая на ветру рыба, которую заготавливают на зиму.
- Мора (панты) — молодые неокостеневшие рога оленя, которые обжигают на костре, соскабливают волос и едят как хрящ.
- Кровяные оладьи — свежую оленью кровь смешивают с водой и мукой и жарят как блины. Подают со сливочным маслом.
- Евэй — традиционный бульон из оленины, который варят в слегка подсоленной воде.
- Яъевэй — более густой суп, заправленный ржаной мукой (жидким тестом).
- Северные ягоды — единственное “сладкое” в рационе. Морошка, брусника, клюква, черника, голубика растут в тундре в изобилии. Их едят свежими, перетертыми с сахаром, мочеными, добавляют в выпечку.
- Вяленая оленина — лучший гастрономический сувенир, который можно увезти с собой.
Отведать все грани местной кухни вам поможет маршрут “Кулинарный гид по Нарьян-Мару” от проекта “VK Места”.
Вологодская область
Вологодская кухня — это квинтэссенция северного быта: простая, сытная, основанная на дарах тайги, рек и традициях крестьянского хозяйства.
- Вологодское масло — гастрономический бренд № 1, известный далеко за пределами России. Технология приготовления разработал основатель отечественного маслоделия Николай Верещагин еще в XIX веке.
- Серые щи (шти) — легендарное блюдо, родиной которого признан Чагодощенский край. Их главная изюминка — крошево, особым образом квашеные и томленые листья капусты. В деревнях заготовка крошева до сих пор остается настоящим семейным ритуалом.
- Бабаевский калакурник — традиционный рыбный пирог вепсов.
- Уха по-великоустюгски — мелкую рыбу варят в молоке, а в готовое блюдо добавляют сливочное масло.
- Рипница — блюдо из репы. Печеную репу заливают водой, доводят до кипения и сдабривают специями.
- Овсяный кисель — в старину его ели ложками или даже нарезали на кусочки, обмакивая в сладкий солод или льняное масло.
- Пряженики — праздничные пирожки из белой муки, обжаренные на сковороде в свином сале.
- Доспешник — традиционный блинный пирог. Стопка блинов, пересыпанная манкой с маслом и завернутая в сочень из пресного теста.
- Вологодские пряники — печатные пряники с рябиной, приготовленные по традиционным рецептам.
Отведать все грани вологодского кулинарного мастерства вам поможет маршрут “Вкус Вологды”, разработанный проектом “VK Места”.
Республика Коми
В этом крае лесов, рек и самобытной культуры кухня хранит вековые традиции местных народов. Изысков в ней нет — едят то, что дает лес и что можно добыть в суровом климате. Важна питательность, присутствие в рационе дичи, рыбы и дикоросов.
- Азя шыд — традиционный суп на основе перловки, гороха или ячменя. В блюдо добавляют закваску из квашеной сныти, что придает ему легкую кислинку.
- Тшакья-шыд — местный грибной суп, часто грибы на него идут сушеные. Заправляют суп картофелем или крупой, подают со сметаной.
- Черинянь — рыбный пирог, один из символов кухни коми. Рыбу в него кладут целыми кусками, не разламывая, запекают до золотистой корочки, а подают горячим с маслом или сметаной.
- Шаньги — небольшие открытые лепешки, похожие на ватрушки, но без творога. В Коми их пекут с картошкой, грибами или кашей, смазывают маслом и подают горячими.
- Сюра рок — с языка коми переводится как “каша с рожками”, еда быстрого приготовления для охотников. Это ячневая каша, вымоченная на подсоленном молоке и запеченная в печи на ржаной основе. Готовое блюдо сушится, а перед тем, как его съесть, нужно залить кипятком.
- Пражитом коряй — еще одно традиционное блюдо коми. Это тушеная оленина с картофелем, луком, брусникой и клюквой.
- Пельнянь — коми вариант пельменей. Отличается тем, что фарш делают из нескольких видов мяса, а тесто раскатывают потолще.
- Чай из чаги — в Коми чагу сушат и заваривают как основу для чая. Напиток получается темным, крепким, с древесными нотами.
- Ягодные морсы и кисели — из брусники, клюквы, морошки. Ягоды собирают в местных лесах.
Мурманская область
Мурманская кухня выросла из традиций саамов и поморов, впитала дары моря и тундры. Здесь рыба и морепродукты соседствуют с олениной, а дикорастущие ягоды добавляют ярких нот в привычные блюда.
- Треска — королева здешних мест. В Мурманске ее жарят, парят, готовят отдельно печень, добавляют в супы. Свежая треска из Баренцева моря по вкусу совсем не похожа на замороженное филе из супермаркета.
- Камчатский краб — фаланги краба подают целиком. Мясо плотное, сладковатое, очень сытное. Многие специально едут на Север ради этого деликатеса.
- Оленина — визитная карточка саамов. Мясо нежирное, богатое белком, с особым вкусом.
- Морские гребешки — добывают водолазы в Баренцевом море. Гребешок подают сырым, просто с лимонным соком, или слегка обжаривают.
- Икра морского ежа — едят прямо из панциря, часто с добавлением капли соевого соуса или сока лимона. Вкус специфический, морской, отдает йодом.
- Тошнотики — жареные пирожки с рыбной начинкой и обманчиво неаппетитным названием. Классика советского мурманского фастфуда.
- Чипсы из ягеля — уникальный мурманский деликатес, который делают из оленьего мха. У чипсов вкус слабо выражен, присутствуют хвойные ноты.
- Морошковое варенье — морошка растет на болотах, собирать ее трудно, поэтому стоит недешево. Варенье из нее янтарного цвета, с уникальным кисло-сладким вкусом.