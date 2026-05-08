Вкус севера: от поморской ухи до карельской калитки

Треска — королева здешних мест. В Мурманске ее жарят, парят, готовят отдельно печень, добавляют в супы. Свежая треска из Баренцева моря по вкусу совсем не похожа на замороженное филе из супермаркета.

Камчатский краб — фаланги краба подают целиком. Мясо плотное, сладковатое, очень сытное. Многие специально едут на Север ради этого деликатеса.

Оленина — визитная карточка саамов. Мясо нежирное, богатое белком, с особым вкусом.

Морские гребешки — добывают водолазы в Баренцевом море. Гребешок подают сырым, просто с лимонным соком, или слегка обжаривают.

Икра морского ежа — едят прямо из панциря, часто с добавлением капли соевого соуса или сока лимона. Вкус специфический, морской, отдает йодом.

Тошнотики — жареные пирожки с рыбной начинкой и обманчиво неаппетитным названием. Классика советского мурманского фастфуда.

Чипсы из ягеля — уникальный мурманский деликатес, который делают из оленьего мха. У чипсов вкус слабо выражен, присутствуют хвойные ноты.