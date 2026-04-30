Служебные собаки и квест в дымокамере: на площади Победы в Калининграде отметили День пожарной охраны

В центре Калининграда отметили День пожарной охраны России. Несмотря на прохладную погоду, собралось немало горожан. На празднике в четверг, 30 апреля, побывал фотокорреспондент «Клопс».
Площадь Победы в этот день превратилась в большую интерактивную площадку.
«Этот праздник объединяет поколения мужественных и самоотверженных людей, посвятивших свою жизнь благородному делу — защите населения и территорий от огня. История пожарной охраны — это летопись героизма, стойкости и верности служебному долгу», — поздравил коллег начальник Главного управления МЧС России по региону Роман Емельянов.
Программу для горожан подготовили насыщенную. Можно было не только смотреть со стороны, но и почувствовать себя пожарным: примерить форму и пострелять водой из настоящего брандспойта.
Организаторы постарались сделать конкурсы и мастер-классы как можно более полезными. Взрослые и дети узнали, как правильно оказывать первую помощь, какие подручные средства использовать и чего ни в коем случае нельзя делать, если начался пожар.
Одной из самых популярных точек стала дымокамера. Здесь посетителям предлагали пройти квест в условиях ограниченной видимости. Смельчаки могли на себе ощутить, как работают пожарные, или в безопасных условиях сыграть роль пострадавшего.
Весь день на площади работала выставка современной и раритетной техники. В ряды выстроились самые разные машины, в том числе винтажный «ЗиЛ».
Рядом с мощными авто можно было сфотографироваться, а при желании и узнать побольше об их работе. Отдельным везунчикам водители даже разрешали заглянуть в кабину.
Но больше всего внимания привлекли четвероногие спасатели и их показательные выступления. Собаки, работающие в системе МЧС, демонстрировали всем скорость, ловкость и послушание. Зрители остались в восторге: с такими защитниками можно чувствовать себя в безопасности.
Весь день, пока продолжался праздник, на площади играла музыка, щёлкали фотоаппараты и веселились дети. Но какой бы яркой ни была программа, никто не забыл: она посвящена очень серьёзной и ответственной профессии.
