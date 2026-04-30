В Перми 1 мая участников эстафеты и зрителей при угрозе БПЛА разместят в укрытиях

На время проведения эстафеты в центре Перми изменится схема дорожного движения. Центральные события состоятся на стадионе «Юность». В день проведения эстафеты 1 мая с 11:45 до 17:00 временно прекратят движение всех видов транспортных средств по дорогам общего пользования: Комсомольскому пр. по обеим сторонам от ул. Пушкина; до дома № 67 на Комсомольском пр.; ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»; ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской; ул. Швецова от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»; ул. Глеба Успенского от ул. Пионерской до Комсомольского пр.; ул. Тимирязева от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»; ул. 1-й Красноармейской от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»; ул. Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты «Звезда».