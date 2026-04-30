Красноярцы вышли на субботник вместе с мэром

В Красноярске стартовала массовая уборка города. Жители разных районов вышли на улицы, чтобы навести порядок.
К акции присоединился глава города Сергей Верещагин. Вместе с красноярцами он принял участие в уборке территории у Мемориала Победы в Великой Отечественной войне в поселке Солонцы на улице Новостроек, 5б.
Напомним, что ранее субботник в Красноярске собирались провести 25 апреля, однако мероприятие пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Убирать должны были берега рек, зеленые зоны, а также неблагоустроенные территории и так называемые неразграниченные участки, которые по разным причинам не могут включить в план регулярной городской уборки.
