Путин поручил расширить список языков малых народов для создания учебников

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников.
Глава государства в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Во время беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов.
«У нас есть список федеральный, по которым создаются эти учебники. По-моему, 32 языка, но, безусловно, нужно расширять этот список, нужно обязательно это сделать», — сказал Путин.
Президент отметил, что сейчас в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить.