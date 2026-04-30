Путин поручил расширить список языков малых народов для создания учебников

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников.

Глава государства в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Во время беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов.

«У нас есть список федеральный, по которым создаются эти учебники. По-моему, 32 языка, но, безусловно, нужно расширять этот список, нужно обязательно это сделать», — сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить.