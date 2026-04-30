Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путину рассказали о школе в Якутии, где учатся дети пяти северных народов

Учительница юкагирского языка Татаева рассказала Путину о школе в Якутии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Учительница юкагирского языка рассказала президенту РФ Владимиру Путину об экспериментальной школе-интернате в республике Саха (Якутия), где учатся дети пяти народов Севера.

Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона «Знание. Первые».

Представительница народа юкагиры Анна Татаева на встрече рассказала президенту, что преподает юкагирский язык в школе, где учатся дети пяти народов севера.

«Я по национальности юкагирка, работаю учителем юкагирского языка в экспериментальной школе-интернате “Арктика”. Это уникальная школа, в которой живут и обучаются дети пяти народов севера. Это эвены, эвенки, долганы, чукчи и юкагиры. Здесь обучаются не только из республики Саха (Якутия), но и из других регионов Арктики и Дальнего востока», — рассказала Татаева.

«Сколько у вас там учеников?» — спросил Путин.

Представительница юкагирского народа уточнила, что у нее в школе девять учеников.

«У нас, юкагиров, осталось, по последней переписи, 1813 человек», — добавила Татаева.

Она рассказала, что является и соавтором учебных пособий по юкагирскому языку, но, по ее словам, потребовалось несколько лет на то, чтобы выпустить эти учебники. Татаева спросила у президента, возможно ли предусмотреть гранты для разработки учебников и методических пособий, на что Путин пообещал обязательно поддержать учебники.

