Более 900 млн рублей направят на благоустройство трёх районов Ростова

Власти Ростова‑на‑Дону планируют направить 919,49 млн рублей на благоустройство дорог и улиц в трёх районах города — Советском, Железнодорожном и Ленинском. Соответствующие тендеры уже размещены на сайте госзакупок.
Работы будут проводиться за счёт городского бюджета в период с 1 июня 2026 года по 22 февраля 2027 года. Заказчиками выступают районные управления жилищно‑коммунального хозяйства.
Сроки подачи заявок на участие в тендерах различаются:
для Железнодорожного и Ленинского районов — до 15 мая;
для Советского района — до 18 мая.