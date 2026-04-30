Более 900 млн рублей направят на благоустройство трёх районов Ростова

Соответствующие тендеры уже размещены на сайте госзакупок.

Власти Ростова‑на‑Дону планируют направить 919,49 млн рублей на благоустройство дорог и улиц в трёх районах города — Советском, Железнодорожном и Ленинском. Соответствующие тендеры уже размещены на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться за счёт городского бюджета в период с 1 июня 2026 года по 22 февраля 2027 года. Заказчиками выступают районные управления жилищно‑коммунального хозяйства.

Сроки подачи заявок на участие в тендерах различаются:

для Железнодорожного и Ленинского районов — до 15 мая;

для Советского района — до 18 мая.