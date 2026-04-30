Путин поговорил с супругами, вернувшимися из зоны СВО

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин познакомился с супругами Родионом и Кристиной Пуйко, которые вернулись из зоны СВО, и поговорил с ними о детях, семье, восстановлении после ранения и жизни в родном городе.

Путин в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит просветительский марафон «Знание. Первые». На площадке марафона президент ознакомился с экспозицией о героях СВО, среди которых есть представители разных народов России.

Экскурсию для главы государства провел генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он представил Путину супругов Родиона и Кристину Пуйко из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Оба они — ветераны СВО, однако служили в разных подразделениях. Родион командовал взводом штурмового отряда, а сейчас проходит обучение в школе кадрового резерва «Герои Ямала». Кристина была медсестрой медицинской роты мотострелкового полка. Она рассказала президенту немного о своей семье, отметив, что ее отец продолжает служить в зоне СВО, а брат поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге и в будущем хочет стать военным нейрохирургом.

«Сложная профессия», — оценил Путин этот выбор.

Девушка сказала, что ее муж в ходе СВО был тяжело ранен, нижние конечности парализовало, но благодаря врачам он смог восстановиться и снова ходит.

Супруги рассказали и о своей нынешней жизни на Ямале.

«Салехард развивается хорошо, хорошими темпами», — отметил Путин.

Боец подтвердил, что город сильно изменился за то время, пока они были на фронте.

«А дети есть у вас?», — поинтересовался Путин.

Супруги заверили, что «работают над этим». «Мы очень работаем», — добавила Кристина.

Президент улыбнулся и на прощание обнял семейную пару.