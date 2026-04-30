В Бранево российские дипломаты возложили цветы на могилы советских воинов

В Бранёво российские дипломаты возложили цветы на могилы советских воинов, церемонию провели на этой неделе.
Вместе с делегацией посольства России в Польше память павших почтили представители польских ветеранских и общественных организаций, наши соотечественники.
Традиция посещать воинское захоронение в Бранёво зародилась в 2010 году. Но, как сказали в правительстве, проведение акции приостановлено — польские власти закрыли въезд российским гражданам для участия в подобных мероприятиях.
Мемориальное кладбище в Бранёво считается самым крупным за пределами границ стран бывшего СССР захоронением советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны: здесь похоронено 32 тысячи красноармейцев.
