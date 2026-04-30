Еще в одном областном городе отключают отопление

В Витебске с понедельника, 4 мая, отключат отопление для всех категорий потребителей.

Такое решение принял Витебский горисполком из-за устойчивой положительной температуры наружного воздуха.

То есть отопительный сезон в областном центре фактически завершается: батареи начнут постепенно остывать в жилых домах, учреждениях и организациях.

Но есть резервный режим.

Власти предусмотрели вариант на случай похолодания. Если после отключения отопления среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8°C, на теплоисточниках введут режим «протапливания».

Он будет действовать для объектов, где важно сохранить комфортный температурный режим.

Кого могут снова «подогреть».

Режим протапливания при похолодании предусмотрен для:

школ и детских садов;

больниц, поликлиник и других лечебно-профилактических учреждений;

учреждений соцобеспечения; специализированных учебно-спортивных учреждений;

государственных архивов, музеев, библиотек; гостиниц.

Где уже отключают отопление.

Ранее стало известно, что с 2 мая отопление отключают в Гродно. Там без тепла останутся жилые дома, общежития, городские бани, театры и учреждения образования. Школы и детские сады пока продолжат отапливать.

С 1 мая отопление начнут отключать и в Минском районе. Там процесс проходит поэтапно: сначала предприятия и административные здания, затем жилфонд, общежития, бани, театры и часть учреждений образования. Школы, детсады, больницы, музеи, библиотеки и учреждения соцобеспечения отключают в последнюю очередь.