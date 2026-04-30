Еще в одном областном городе отключают отопление

С 1 мая отопление начнут отключать и в Минском районе. Там процесс проходит поэтапно: сначала предприятия и административные здания, затем жилфонд, общежития, бани, театры и часть учреждений образования. Школы, детсады, больницы, музеи, библиотеки и учреждения соцобеспечения отключают в последнюю очередь.