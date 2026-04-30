АЛМАТЫ, 30 апр — Sputnik. Баллы за нарушение ПДД введут в Астане, Алматы и Шымкенте, их будут получать не только водители, сообщил премьер Казахстана Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.
Пока систему будут тестировать только в этих городах.
Баллы будут начислять за каждое нарушение после вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. У водителей будет право на обжалование.
️Срок действия начисленных баллов составляет один год. Если за год наберется 20 баллов, права заберут на полгода, а восстановить их можно только после успешной сдачи экзамена на знание ПДД.
️Баллы за нарушение ПДД будут получать не только водители, но и пешеходы и другие участники движения. Например, если человек получил 20 баллов в качестве пешехода, он не сможет получить права в течение 6 месяцев.