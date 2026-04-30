Аниме-фестиваль, матч «Факела» и «Лебединое озеро»

Воронежский «Факел» 3 мая будет принимать на своем поле красноярский «Енисей». Сейчас «огнеопасные» по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице Первой лиги и претендуют на прямой выход в элитный дивизион. Однако отрыв от «Родины» и «Урала» значительно сократился (до 2 и 3 очков соответственно), а цена каждой ошибки под занавес турнира — особенно высока. Безвыигрышная серия «Факела» достигла уже четырех матчей, но у команды есть все шансы прервать ее и порадовать болельщиков яркой победой.