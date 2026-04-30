Вадим Эйленкриг, органные дуэты и саундтреки к видеоиграм: что послушать в Калининградской филармонии в начале мая

Рахманинов в четыре руки на органе, юбилей самого харизматичного джазового трубача России, музыка компьютерных игр и многое другое: Калининградская филармония встречает май красивыми и громкими концертными программами. Рассказываем подробнее, что ждёт слушателей.
1. «Культовая музыка игр» 12+
30 апреля, 19:00.
В рамках программы «Молодёжная академия искусств» поклонников видеоигр порадуют любимыми мелодиями в живом исполнении. Прозвучат саундтреки из «Ведьмака», «Скайрим», «Наруто» и «Лиги легенд». Вокалистка Ева Симуран и солисты филармонии под руководством Людмилы Пудовиковой исполнят знакомые темы на органе, скрипке, саксофоне и гитаре — «так, как их не услышишь в записи».
2. Вечер органных дуэтов. Хироко Иноуэ и Мария Гаврилюк 12+
1 мая, 16:00.
В филармонии продолжается международный фестиваль «Русская музыка на Балтике», и на этот раз слушателей ждёт особенный концерт в формате дуэта. Органистки Хироко Иноуэ (Япония) и Мария Гаврилюк (Калининград) сыграют произведения Дж. Раттера, А. Короткиной, Г. Мушеля, а также дуэты Сергея Рахманинова в переложении для органа в четыре руки.
«Рахманиновские дуэты — изысканная жемчужина, написанная в 1891 году для двух пианистов, а в органной транскрипции они звучат как небесный хор, эхом отзываясь в акустике концертного зала», — рассказывают организаторы.
Уникальность концерта подчёркивается возможностью услышать редкое сочетание японской и российской исполнительских школ: «Органные дуэты звучат мощно и необычно, что делает этот концерт поистине уникальным».
В программе:
Дж. Раттер — Вариации на Пасхальную тему для органного дуэта; А. Короткина — «Молитва» и «Преображение» из сюиты «Фрески»; Г. Мушель — Токката; С. В. Рахманинов — Дуэты, опус 11 (переложение для органа в четыре руки).
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящён 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград».
3. Джаз и классика. Специальная программа к юбилею Вадима Эйленкрига 12+
2 мая, 18:00.
Ещё один концерт фестиваля приурочен к юбилею виртуоза, знаменитого джазового трубача Вадима Эйленкрига. Программа объединит джаз-бенд Eilenkrig Crew («Команда Эйленкрига») с Камерным оркестром Калининградской филармонии (дирижёр — Елена Толкачёва).
«Приготовьтесь услышать смелый эксперимент на стыке жанров! Классические мелодии в джазовых аранжировках и джазовые стандарты в сопровождении струнных звучат совершенно по-новому. Вас ждут авторские композиции, виртуозные соло на трубе и та самая неповторимая атмосфера, когда академическая строгость встречается с джазовой свободой», — говорится в анонсе события.
Вадим Эйленкриг — российский трубач, ведущий телеканала «Россия-Культура», продюсер, обладатель премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1», автор пяти сольных альбомов. С 2016 года — художественный руководитель фестиваля «Ветер Перемен» (Казань). В январе 2020 года проект был представлен на сцене «Карнеги-холл».
4. Музыкальная сказка «Рапунцель» 6+
3 мая, 12:00.
Воскресным утром зрителей приглашают отправиться в мир, полный приключений, вместе с героями сказки братьев Гримм.
Действие разворачивается в волшебной стране, с жителями которой по воле случая и из-за чар злой колдуньи происходят удивительные события. Но главные герои — красавица Рапунцель и добрый принц — преодолевают все преграды на пути к любви и счастью.
Юные и взрослые гости увидят музыкальные и танцевальные номера. Все актёры поют и работают вживую под аккомпанемент органа и рояля.
5. Концерт органной музыки: от Баха до Queen 6+
3 мая, 16:00.
Органистка Анна Юсупова выстроит музыкальный мост между эпохами, стилями и континентами. В её интерпретации звучание классики соединится с мощью рока, а прелюдии Иоганна Себастьяна Баха будут чередоваться с хитами Queen и Aerosmith, лирикой Грига, сочинениями Чайковского, Свиридова, кинокомпозициями Джона Уильямса.
В программе:
И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, BWV 565; И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи», BWV 639 И. С. Бах — Хоральная прелюдия «В Тебе моя радость» BWV 615; И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Любимый Иисус, мы здесь», BWV 731 И. С. Бах — Прелюдия и фуга ля минор BWV 543; Э. Григ — «Утро» из сюиты N1 к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»; П. И. Чайковский — Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»; Г. Свиридов — «Пастораль» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»; Aerosmith («Аэросмит») — Dream on («Мечтай»); Queen («Квин») — The show must go on («Шоу должно продолжаться»).
