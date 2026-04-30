Плата за детсад и питание в школах Нижнего Новгорода вырастет с 1 мая

Родительскую плату в детских садах «большого Нижнего» и стоимость питания в школах Нижнего Новгорода (кроме Кстовского района) проиндексируют на 5% с 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
В среднем она повысится от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка, времени пребывания в детсаду или выбранного питания в школе, уточнили в городском департаменте экономического развития и инвестиций.
«Индексация связана с инфляционными процессами, — пояснили в департаменте. — Кроме того, в Нижнем Новгороде действует ряд льгот для родителей и их детей. Так, школьники в начальных классах обеспечены горячим питанием, которые бесплатно один раз в день».
Стоимость завтраков в школах вырастет на 4,84 рубля, обедов — на 5,8 рублей и полдников — на 2,24 рубля в день.
Родительская плата в детсадах увеличится на 9,1 рубль в день для групп с детьми до трех лет и на 10,06 рублей в день для групп с детьми от трех до семи лет. Повышение в городе Кстово составит 7,95 рубля в день для всех возрастов в детских дошкольных учреждениях с 12-часовым пребыванием.
При этом есть ряд категорий граждан, которые освобождаются от родительской платы либо получают компенсацию.