99,6 тысячи иностранцев встали на учет в Нижегородской области в 2025 году

В 2025 году более 99,6 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства встали на миграционный учет в Нижегородской области. Об этом рассказал министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин на правительственном собрании в областном Заксобрании.
На данный момент в регионе зарегистрировано около 40 тысяч иностранных работников. По словам министра, 60% мигрантов, которые приезжают в Нижегородскую область, — это уроженцы Узбекистана. Также в регион прибывают граждане Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Армении.
Игорь Пантюхин отметил также, что в 2025 в Нижегородской области проживали около 600 выходцев из Индии. В 2026 году в миграционную службу заявили о себе еще 214 индусов.
Чаще всего иностранцы встают на учет в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Павлове, Выксе и на Бору.
Ранее мы писали, что 127 иностранцев выдворят за пределы РФ по итогам рейда в Нижегородской области.