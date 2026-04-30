Путин поручил популяризировать кухни малочисленных народов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вести работу по популяризации кухонь малочисленных народов РФ.
Глава государства в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Он попросил представительницу уникального малочисленного финно-угорского народа сето Елену рассказать о национальной кухне, и она рассказала ему о традиционном луковом пироге, тыквенном компоте и мульгикапсаде.
«Вот у меня вопрос: а общество “Знание” не обобщает такие вещи, не выкладывает, скажем, в сеть, в интернет?» — обратился Путин к главе «Знания» Максиму Древалю.
Древаль ответил, что по итогам первого сезона конкурса инициатив они собирают лучшие практики, делятся ими с родительскими комитетами и школами, помогают перенимать кулинарные традиции и подходы.
«Это все хорошо, и надо, безусловно, поддерживать эти инициативы. Я сейчас о другом: вот сейчас девушка рассказала о кухне своего народа. Вот такие вещи вы не обобщаете, не выкладываете?» — спросил глава государства.
Генеральный директор общества «Знание» добавил, что такие инициативы есть. Проходят кулинарные мастер-классы от разных шеф-поваров, представителей разных народов России, и это очень популярно, отметил он.
«Да, это нужно продолжать. Потому что очень интересно, ведь ваша кухня все-таки немножко отличается от других псковичей», — сказал президент, обращаясь к Елене.
Путин выразил надежду на то, что проекты по сохранению культуры, в том числе гастрономической, будут доступны для всех граждан страны.
«Но не только культура вашего народа, в данном случае гастрономическая культура, но и всех других народов. Это интересно. Я уверен, просто когда люди будут смотреть доступ, а сейчас доступ свободный, через интернет легко зайти и посмотреть. С удовольствием будут у себя в семье все это делать и готовить», — подчеркнул он.