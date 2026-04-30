Стало известно, сколько нижегородцы будут отдыхать в 2027 году

Согласно опубликованному Минтрудом производственному календарю, стали известны даты официальных выходных дней в 2027 году.
Жители Нижнего Новгорода, как и все граждане России, смогут насладиться 11-дневными новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Далее, в феврале, выходные прервут рабочую неделю с 21 по 23 число. Ожидается трехдневный отдых и в начале марта, с 6 по 8 число.
Первый майский уик-энд будет трехдневным — с 1 по 3 мая. Вторые майские выходные также продлятся три дня, с 8 по 10 мая. Лето принесет подряд три выходных дня в июне, с 12 по 14 число. Осенний период порадует четырехдневным отдыхом в ноябре, с 4 по 7 число. Стоит отметить, что 31 декабря 2027 года также станет нерабочим днем.
Ранее сокращённая неделя началась у нижегородцев 27 апреля — 3 мая.