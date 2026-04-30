Калининградцы попросили четыре бесплатных места на муниципальном паркинге «за вредность»

Жители дома на улице Черняховского попросили главу администрации Калининграда Елену Дятлову выделить им четыре бесплатных места на муниципальной парковке «за вредность». Разговор произошёл во время выезда чиновников по городским объектам в четверг, 30 апреля.
Стоянка находится напротив Центрального рынка. Одна из жительниц напомнила, что раньше на этом месте был стихийный паркинг, которым пользовались местные.
«Ну сделайте хотя бы четыре места нашему дому за вредность», — обратилась женщина к Дятловой.
Глава администрации ответила, что парковка действительно существовала, но машины здесь ставили хаотично. Дятлова напомнила, что парковаться в этом месте бесплатно можно в ночное время, выходные и праздничные дни. По словам главы администрации, решение принимали депутаты Заксобрания.
«С 19 часов до восьми утра. То есть туда вы спокойно заезжаете, плата там не берётся», — пояснила Дятлова.
Обсудили и проблему парковки во дворах. По словам главы администрации, жители центра жаловались, что машины посетителей соседних учреждений заезжают вплотную к их домам. Многие ставят шлагбаумы, и власти это поддерживают. Дятлова пообещала помочь в этом вопросе, но шлагбаум жильцы должны поставить за свой счёт. Глава администрации попросила не городить повсюду заборы, чтобы не мешать остальным горожанам ходить напрямую.
Елена Дятлова объяснила, почему калининградцы годами ждут ремонта дворов.