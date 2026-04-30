В Красноярском крае объявлен режим «черного неба»

С вечера четверга до вечера пятницы на территории региона объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), известные как режим «черного неба». Причиной стали жаркая погода и отсутствие ветра, затрудняющие рассеивание вредных примесей в воздухе.

Как сообщил министр экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин, режим вводится с 19:00 (15:00 мск) 30 апреля до 19:00 (15:00 мск) 1 мая в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске и поселке Солнечный. Кроме того, ограничения затронут еще 30 округов края. В южной части Таймырского Долгано-Ненецкого округа и в Норильске режим будет действовать всего 15 часов — с 19:00 (15:00 мск) 30 апреля до 10:00 (06:00 мск) 1 мая.

Министр добавил, что из-за сочетания жары и безветрия действие режима, скорее всего, продлят. Режим «черного неба» периодически объявляют в Красноярском крае и соседних сибирских регионах при стечении метеоусловий, когда вредные выбросы практически не рассеиваются.

В Роспотребнадзоре в дни действия НМУ рекомендуют жителям не открывать окна, соблюдать питьевой режим, чаще делать влажную уборку и по возможности сократить время пребывания на улице.