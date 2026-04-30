На бюджетные места смогут претендовать более 620 тысяч абитуриентов

Более 620 тыс. абитуриентов в новом учебном году смогут претендовать на бюджетные места по всем уровням высшего образования. Об этом сообщили в Минобрнауки России по итогам пресс-конференции, посвященной всестороннему обсуждению приемной кампании 2026/2027 учебного года, которая состоялась 29 апреля в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Приемная кампания затрагивает судьбы сотен тысяч молодых людей. Она является прямым маршрутом к востребованной профессии. Все нововведения объединены общей задачей — сделать путь от школьной парты до студенческого билета понятным, прозрачным и технологичным. Такой системный подход гарантирует талантливым и мотивированным абитуриентам из любой точки России и мира реальную возможность получить качественное высшее образование в нашей стране», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.
Около 4,5% мест выделено вузам, расположенным на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Традиционно наибольшее количество бюджетных мест установлено по инженерным (263,8 тыс.), педагогическим (79 тыс.) и медицинским (57,7 тыс.) направлениям.
Ключевое изменение коснулось целевого приема. С 2026 года целевая квота устанавливается не в процентах, а с указанием конкретного количества мест, заказчиков целевого обучения, вузов, форм обучения и образовательных программ. Всего на целевое обучение в 2026 году выделено свыше 83 тыс. мест, из которых наибольшие объемы сконцентрированы в сферах здравоохранения и медицинских наук (33,8 тыс.), инженерного дела, технологий и технических наук (19,5 тыс.), а также образования и педагогических наук (13,5 тыс.).
Усилилась и роль фундаментальных дисциплин. С 2026 года физика станет обязательным экзаменом при поступлении на 25 инженерных специальностей, а по 43 направлениям подготовки по решению вуза может быть установлена история в качестве обязательного экзамена. Кроме того, с 2027 года абитуриенты, планирующие стать школьными учителями, будут сдавать профильный предмет.
Также на пресс-конференции обсудили организационные изменения приема: отказ от собственных информационных систем вузов во время приема заявлений, единые сроки зачисления на платные места, гибкая схема перераспределения незаполненных мест между квотами, а также «дни тишины», в течение которых отзыв согласий в день публикации приказов о зачислении недоступен. Иностранные граждане смогут поступать по внутренним испытаниям только при отсутствии действующих результатов ЕГЭ. Также они получили возможность подавать заявления без СНИЛС с использованием мобильного приложения ruID. Лица со средним профессиональным образованием смогут поступать по внутренним экзаменам только при продолжении обучения по профилю. Дополнительным регуляторным механизмом стало введение предельного количества платных мест по 40 направлениям бакалавриата и специалитета — мера, призванная сбалансировать спрос и сохранить качество программ.
