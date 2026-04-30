На бюджетные места смогут претендовать более 620 тысяч абитуриентов

Также на пресс-конференции обсудили организационные изменения приема: отказ от собственных информационных систем вузов во время приема заявлений, единые сроки зачисления на платные места, гибкая схема перераспределения незаполненных мест между квотами, а также «дни тишины», в течение которых отзыв согласий в день публикации приказов о зачислении недоступен. Иностранные граждане смогут поступать по внутренним испытаниям только при отсутствии действующих результатов ЕГЭ. Также они получили возможность подавать заявления без СНИЛС с использованием мобильного приложения ruID. Лица со средним профессиональным образованием смогут поступать по внутренним экзаменам только при продолжении обучения по профилю. Дополнительным регуляторным механизмом стало введение предельного количества платных мест по 40 направлениям бакалавриата и специалитета — мера, призванная сбалансировать спрос и сохранить качество программ.