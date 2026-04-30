Как майские выходные повлияют на зарплату воронежцев?

В начале мая воронежцев ждут длинные выходные дни. В 2026 году они продлятся два раза по три дня — в честь Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы. Как дополнительные дни отдыха отразятся на заработной плате и авансе трудоустроенных жителей региона, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
По словам специалиста, длинные выходные не повлияют на оклад, однако аванс может измениться.
Если сотрудник работает согласно графику 5/2, то оклад за май не изменится. Однако стоимость одного рабочего дня будет выше из-за короткого месяца. В мае 2026 года всего 19 рабочих дней.
Аванс рассчитывается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это девять дней. Вторая половина месяца, с 16 по 31 мая, включает десять дней. Поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата — больше. В сумме — тот же оклад.
Если сотрудника привлекут к работе в праздничные дни или выходные, то она должна быть оплачена не меньше чем в двойном размере. Если же труд оплачивается по часовым тарифным ставкам или сдельным расценкам, то зарплата будет зависеть от количества отработанных часов в мае или объёма выполненной работы. Из-за дополнительных нерабочих дней зарплата действительно может быть меньше привычного.