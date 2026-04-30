Раскрыть талант. На Дону создают интеллектуальную среду для одарённых детей

Одарённые дети — это будущие архитекторы судьбы нашей страны. Однако стоит помнить, что их талант — ещё не финишная черта успеха, а пока только драгоценное зерно, которому предстоит прорасти, иначе оно так и останется нераскрытым.
Исследователи подчёркивают: одарённые дети не всегда автоматически становятся успешными взрослыми. Они вполне могут столкнуться с одиночеством, завышенными ожиданиями взрослых, перегрузкой, эмоциональным напряжением, снижением мотивации, трудностями общения со сверстниками. Как ребёнку не опалить крылья и дать способностям проявиться в полной мере? Подробнее об этом — в материале.
Помогают найти смысл.
Эксперты сходятся во мнении, что талантливого ребёнка недостаточно просто выявить. Его нужно сопровождать, включать в сильную среду, давать интеллектуальный вызов, развивать гибкость мышления и помогать ему видеть смысл своих способностей.
Идея проста: одарённому ребёнку нужна среда. Такая, где есть равные по уровню интереса сверстники, сильные наставники и понятная траектория развития. Именно такие интеллектуальные сообщества создаёт сетевая школа «Штурм» — проект Академии Глобал НПД.
У проекта серьёзные корни. Кандидат педагогических наук, ректор Академии Глобал НПД Наталья Штурбина работает с одарёнными детьми с 2008 года. Тогда в Таганроге была создана городская группа для сильных школьников. Работа дала заметные результаты: дети выходили на региональные победы, развивали математическое мышление, участвовали в более серьёзных образовательных траекториях. Этот опыт лёг в основу современной региональной модели.
Масштабировать инициативу и вывести её на уровень региона помогли участие и чуткость донских властей. Так, проект получил поддержку министерства образования Ростовской области, что стало мощным импульсом, который помог идее расцвести. За два года реализации проект охватил крупные города региона — Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, а также Миллеровский, Зерноградский, Зимовниковский, Красносулинский, Морозовский, Усть-Донецкий и Обливский районы. Коллеги из управлений образования этих муниципалитетов с интересом поддержали начинание, провели огромную работу, организовав деятельность тьюторов и собрав группы заинтересованных детей.
Не обошли вниманием проект и крупные вузы региона и страны, например ЮФУ и РИНХ, а также Физтех-лицей им. П. Л. Капицы при МФТИ.
В течение двух лет участниками проекта стали более 200 человек, более 50 из них отмечены тьюторами и преподавателями как активные ученики.
Не знания, а мышление.
В России уже выстроена мощная система работы с талантами. Так, образовательный центр «Сириус» выстраивает модель выявления, развития и дальнейшей поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. А на Дону эту линию развивает региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Ступени успеха». За семь лет работы центра обучение в нём прошли более 26 тыс. талантливых школьников региона.
Важно подчеркнуть, что «Штурм» не заменяет эти ресурсы, а предлагает следующий форматный шаг: соединить уже созданный потенциал региона в живую образовательную среду. Формула такова: муниципалитет + школьный педагог + тьютор на территории + вузовский эксперт + детское сообщество.
Как это работает? Дети собираются очно в своих муниципалитетах, рядом с педагогами и тьюторами. Затем они подключаются к общей образовательной встрече с вузовскими экспертами и командами из других территорий. Так рождается межмуниципальное сообщество. Ребёнок видит: он не один. В соседних городах есть такие же увлечённые и думающие сверстники.
Цель проекта — расширить горизонт мышления мальчиков и девочек. Одарённых детей учат видеть проблему с разных сторон, строить гипотезы, аргументировать свою позицию, спокойно относиться к ошибкам и связывать учебный предмет с будущей профессией.
Занятия проходят в интерактивном формате: дети обсуждают, спорят, работают в командах и ищут нестандартные решения.
Работая в связке, школьный учитель и преподаватель вуза соединяют понятность с глубиной. Первый понимает возрастную психологию, уровень и трудности конкретного ученика, а второй — приносит научную глубину, академическую культуру, связь с будущей профессией и взрослым уровнем предмета. Причём со стороны вуза в качестве наставников привлекаются признанные в научном мире величины. Один из них — декан института математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета Михаил Карякин.
Стоит отметить важный аспект деятельности: проект укрепляет будущий кадровый потенциал региона, стремится сделать так, чтобы одарённые дети не уезжали из Ростовской области, а оставались здесь, участвуя в развитии малой родины. Ведь развитие зависит не только от инвестиций, но и от людей, способных создавать новые технологии, развивать медицину, инженерию и управление.
Поскольку деятельность школы носит благотворительный характер, её основатели открыты для диалога с меценатами. Ведь эта поддержка может стать ключом к масштабированию и подарит возможность найти себя большему числу детей Ростовской области.
«Созидательная лидерская позиция — это когда ребёнок понимает: мой талант нужен не только мне. Он может быть полезен команде, профессии, городу, региону. Поэтому мы приглашаем к участию муниципалитеты Ростовской области, которые хотят открыть у себя пилотную площадку», — заключила Наталья Штурбина.