Минтруд опубликовал проект календаря праздников на 2027 год

Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, ежегодный перенос выходных позволяет оптимально распределять время отдыха и объединять праздничные дни с ближайшими уик‑эндами. В следующем году такие длинные периоды отдыха могут появиться пять раз — в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Также ожидаются четырёхдневные выходные в ноябре.