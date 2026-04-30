Минтруд опубликовал проект календаря праздников на 2027 год

Новогодние каникулы в 2027 году могут растянуться на 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Проект постановления о переносе выходных опубликовало Минтруда России.
Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, ежегодный перенос выходных позволяет оптимально распределять время отдыха и объединять праздничные дни с ближайшими уик‑эндами. В следующем году такие длинные периоды отдыха могут появиться пять раз — в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Также ожидаются четырёхдневные выходные в ноябре.
Согласно проекту, предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, а выходной 20 февраля — на 22 февраля.
В результате в 2027 году могут появиться следующие периоды отдыха:
с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября; 31 декабря 2027 года.
Трудовой кодекс закрепляет нерабочие праздничные дни: с 1 по 8 января (новогодние каникулы и Рождество), 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.