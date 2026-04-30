Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове направят 919 млн рублей на благоустройство трех районов

Администрация Ростова-на-Дону направит более 919,4 млн руб. на благоустройство Советского, Железнодорожного и Ленинского районов. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Начальная цена закупки на право заключения контракта на благоустройство в Советском районе составляет 377,7 млн руб., в Железнодорожном — 310,8 млн руб., в Ленинском — 230,9 млн руб. Заказчиками выступают районные управления ЖКХ.

Согласно условиям контрактов, подрядчики должны будут в летне-осенний период организовать уборку и мойку дорог, остановок и мостов, а также провести полив и прополку газонов, кустарников и деревьев. Контракты действуют с 1 июня 2026 года до 22 февраля 2027 года.