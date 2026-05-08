В ритме волн и троп: активные приключения на Северо-Западе

Северо-Запад создан для движения. Здесь можно неделями идти под парусом по Ладожским шхерам, сплавляться по порожистым рекам Карелии, подниматься на плато с видами на Северный Ледовитый океан и спускаться в пещеры, где лед не тает даже в июле. Это место, где активный отдых становится главным источником воспоминаний.

Оксана Артемова
Автор Новости Mail

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Источник: VK Места

Это регион, где отдых можно менять как декорации: от культурного променада по парадным набережным до экстремального сплава по северным рекам.

  • Водные походы и сплавы: система рек и озер Вуоксы в Выборгском и Приозерском районах — настоящий рай для байдарочников. Проект «Вуокса — мир открытий и приключений» предлагает маршруты разной сложности и длительности.
  • Водные прогулки и яхтинг: экскурсии по рекам и каналам на оборудованных судах — один из лучших способов увидеть Петербург с воды.
  • Сап-серфинг и каякинг: популярные маршруты — озеро Донцо (Кюрлевские карьеры) с бирюзовой водой или извилистые лесные реки. Например, Оредеж с его знаменитыми красными девонскими песками.
  • «Комаровский берег» (Курортный район СПб): 2,8-километровая тропа по литориновой террасе с огромными муравейниками и выходом к песчаным пляжам Финского залива.
  • «Сестрорецкое болото»: экотропа длиной 3,5 км по самой крупной в регионе болотной системе.
  • Конные прогулки: Шуваловский парк на северо-западе Петербурга предлагает верховые прогулки по старинной усадебной территории.
  • Спелеотуризм и пещеры: Саблинский природный комплекс (поселок Ульяновка) включает две пещеры и водопад.
  • Скалолазание: скалы в районе поселка Петровское (Ястребиное озеро) — культовое место для российских скалолазов. Здесь есть трассы разной сложности — от новичка до профи.
  • Приозерский район: центр горнолыжного спорта области. Здесь работают крупные центры «Снежок» и «Золотая долина» с трассами разной протяженности, сноупарками, бугельными и кресельными подъемниками, системой искусственного оснежения. Летом комплексы превращаются в арены для пейнтбола, веревочные парки и спортивные площадки.
  • Промышленный туризм: кондитерское объединение «Любимый край» приглашает на экскурсии с погружением в процесс производства печенья.
  • Рыбалка: Финский залив, Ладога и многочисленные малые озера области — лучшие места для трофейной рыбалки (щука, судак, окунь).

Республика Карелия

Республика Карелия

В Карелии можно пробовать новое. Составили интересные точки этого края, которые оставят приятные впечатления надолго — от лазания по мистическим скалам и конных прогулок по живописным местам до попадания в эпоху викингов.

  • Онежская набережная в Петрозаводске: популярное место для прогулок, культурный центр и музей под открытым небом. Набережная известна коллекцией скульптур, подаренных городу городами-побратимами из разных стран.
  • Горный парк «Рускеала»: одно из знаковых мест Карелии, где стоит хорошо развлечься. В парке можно посетить штольны и подземное озеро, прокатиться на зиплайне над карьером, заняться дайвингом, поучаствовать в конных прогулках и не только.
  • Скала Линнавуори: по поверьям, на ней обитает дух леса Хийси — покровитель охоты. В Средние века на скале предположительно располагались оборонительные крепости-поселения, сегодня же от них остались лишь поросшие мхом каменные валы.
  • Исторический парк «Бастіонъ»: интерактивный комплекс, где воссоздана эпоха викингов и быт древних карелов. Гости могут пройтись по деревянным укреплениям, заглянуть в кузницу и пообщаться с реконструкторами.
  • Питомник хаски: активный отдых в компании северных собак. Зимой здесь катаются на собачьих упряжках по заснеженной тайге, а летом ходят с хаски в походы по экотропам.
  • Гора Воттоваара: скальный кряж, известный как место силы. Здесь растут искривленные деревья и лежат огромные каменные валуны, которые называют сейдами. В туманную погоду в этом месте возникает ощущение другого измерения.

Калининградская область

Калининградская область

В этом регионе легко найти занятия на любой вкус: от серфинга и неспешных прогулок по паркам до посещения рыцарских турниров и необычных музеев, где можно задержаться надолго.

  • Обучение серфингу: на серф-станциях выдают гидрокостюмы и оборудование, а инструкторы объясняют азы прямо на песке, прежде чем отправлять в воду. Даже в прохладную погоду серфинг дает мощный заряд эмоций.
  • Замок Нессельбек: средневековый замок-реконструкция, где устраивают рыцарские турниры и конные шоу.
  • Музей филинов и сов «ФилоСовия» в Зеленоградске: единственный в стране музей, посвященный этим хищникам: он объединяет живую коллекцию птиц и обширную арт-экспозицию с предметами, украшенными изображениями сов и филинов. Здесь можно наблюдать за их показательными полетами и тренировками.
  • Балтийский маяк: самый западный маяк России. Его построили еще в начале XIX века. Вход в маяк закрыт из-за стратегической значимости, но прогулки в округе разрешены.
  • Озеро Тихое в Светлогорске: живописный водоем, история которого началась еще в XIII веке. Здесь можно арендовать лодку, катамаран или водный велосипед, посетить веревочный парк с маршрутами разной сложности или просто отдохнуть.
  • Музей кошек «Мурариум»: размещается в 40-метровой старинной водонапорной башне 1905 года постройки. Тут можно не только посмотреть обширную коллекцию, посвященную кошкам, но и побывать на круговой смотровой площадке с видом на море и город.

Псковская область

Псковская область

Иногда хочется сменить привычный формат прогулок по музеям на что-то более бодрое или визуально необычное. Собрали локации, которые добавят красок в путешествие.

  • Мальская долина: красивое место, природно-ландшафтный парк, где можно летом прокатиться на велосипеде, покататься на лодке, сапборде, байдарке или катамаране. Зимой же парк становится горнолыжным курортом со склонами разной сложности для лыжников и сноубордистов.
  • Музей-заповедник «Михайловское»: особо ценный объект культурного наследия России и памятник национальной культуры. В Михайловском неоднократно был А. С. Пушкин, в том числе провел годы ссылки, и создал свыше 100 произведений. Может, и вас вдохновят эти места на что-то великое.
  • Усадьба «Ореховно»: европейский частный сад площадью 5 га. В основе планировки — традиции садово-паркового искусства XVIII—XIX веков: итальянский сад, пейзажный английский парк с лабиринтом тропинок, русский усадебный сад у реки Ореховницы и французский парк с домом в нормандском стиле. Приятное место для отдыха и прогулок.
  • Экоферма «Изборский страус»: необычное место для всей семьи — здесь живут черные африканские страусы, павлины, фазаны, козы, овцы и кролики. Можно покормить животных, узнать, как устроена ферма, и купить фермерские продукты.
  • Центр загородного отдыха «Лукоморье»: место для тех, кто любит воду и скорость, находится в сосновом бору у Псковского озера. Посетителям предлагают катание на вейкборде, водных лыжах, вейк‑скутере и сап-досках.

Новгородская область

Новгородская область

На сравнительно небольшой территории уместились и древние водные пути, и живописные пешие тропы, и возможности для конных прогулок, и даже уникальные ретропоезда. Здесь можно неделями исследовать заповедные леса, сплавляться по рекам, кататься на лошадях и на велосипедах.

  • Озеро Ильмень: легендарное «Словенское море», куда впадает около 50 рек. Идеально для рыбалки: здесь водятся лещ, щука, судак, налим и снеток.
  • Большая Валдайская тропа: самый длинный оборудованный маршрут в европейской части России длиной 135 км.
  • Самые популярные реки для сплавов: Мста, Ловать и Волхов.
  • Сапбординг и каякинг по спокойным рекам и ручьям: Федоровский ручей, Тарасовец, Сиверсов канал, реки Вишерка, Веряжа, Негоща, Веронда и Воробейка.
  • Велопоходы по Валдайскому национальному парку: маршруты проходят через живописные леса и вдоль озер.
  • Конно-туристический клуб «Поляница» (д. Бор Любытинского района) предлагает обучение верховой езде, конные прогулки по живописным местам, мастер-классы по чистке и седловке лошадей, катание в экипаже или санях, иппотерапию.
  • Историко-патриотическое общество «Пластуны»: единственное место в регионе, где обучают русской школе верховой езды и джигитовке.
  • Музей узкоколейной железной дороги в Тесово-Нетыльском: одна из немногих действующих узкоколеек России с коллекцией ретролокомотивов, автомотрис и дрезин. Можно прокатиться на настоящей автомотрисе.

Архангельская область

Архангельская область

Здесь можно неделями идти под парусом по Белому морю, сплавляться по таежным рекам с порогами, покорять лыжные трассы в заповедных лесах и гонять на снегоходах по тундре в поисках северного сияния.

  • Водные походы и сплавы по рекам Пинега, Онега, Вага, Подломка и Кожа, а также по озерам Большое Михайловское, Черная Лахта и реке Сия.
  • Морские прогулки и парусный спорт: легендарная Соловецкая регата, проходящая с 1974 года, собирает яхтсменов в акватории Белого моря каждый конец июля.
  • «Транскенозерская тропа»: двухдневная экотропа в «Кенозерском» нацпарке ведет к Порженскому погосту — памятнику деревянного зодчества XVIII века.
  • Экотропа «Путешествие по древнему дну реки Вычегда»: проходит по территории «Сольвычегодского заказника».
  • Экотропа «Бухта Тихая»: проходит по острову Гукера, где находилось место зимовки экспедиции Седова и первая полярная станция в Арктике.
  • Спелеотуризм: в Пинежском заповеднике сотни карстовых пещер. Некоторые из них доступны для новичков, другие требуют подготовки.
  • Снегоходные экспедиции: лучший способ добраться до удаленных деревень и монастырей, куда летом можно дойти только по воде.
  • Лыжные походы: традиционный для этих мест способ передвижения.
  • Сбор ягод: в июле, когда поспевает морошка («царская ягода»), устраивают выезды на болота.
  • Арктические экспедиции: туристам доступны круизы на острова Земли Франца-Иосифа. Здесь можно посетить бывшую полярную станцию «Бухта Тихая» на острове Гукера — музей под открытым небом эпохи освоения Арктики 1930-х годов с сохранившимися лабораториями, жилыми корпусами и ангаром.
  • Прогулки на катерах по дельте Северной Двины позволяют увидеть «деревянные города» — острова, где до сих пор сохранились старинные деревни, стоящие прямо посреди реки.

Ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ

Активный отдых в НАО — это лучший способ перезагрузиться. Здесь вы уходите от цивилизации туда, где человек — лишь гость, а главные хозяева — природа и олени. Это честный отдых, который меняет мировоззрение.

  • Катание на оленьих упряжках: главная зимняя экзотика НАО.
  • Снегоходные экспедиции: турагентства предлагают многодневные маршруты, например, прохождение заснеженной тундры.
  • Зимняя рыбалка: в реках и озерах тундры водится сиг, нельма, муксун.
  • Сбор ягод: морошка, брусника, клюква, черника, голубика растут в тундре в изобилии.
  • Сплавы по рекам: Печора и ее притоки (Колва, Шапкина, Сула) — идеальные места для водного туризма.
  • Поездки в стойбища оленеводов: лучший способ прикоснуться к традициям. Это можно сделать через организованные этнотуры.
  • Центр арктического туризма проводит День снега с семейными эстафетами, забегами в мешках и конкурсами.
  • Хайкинг на Тиманском кряже: здесь встречаются каньоны, живописные скальные выходы и тундровые водопады.

Вологодская область

Вологодская область

Здесь можно найти приключения на любой вкус: от многодневных водных экспедиций до семейных прогулок по экотропам, от конных походов до зимних видов спорта.

  • Водные походы и сплавы: особенно популярны у туристов реки Сухона, Андома, Вама и Водла.
  • Пешие походы и экотропы: в регионе активно развивается сеть экологических маршрутов, многие из которых доступны на портале эко.путешествуем.рф. Одни из самых популярных — в нацпарке «Русский Север», в Дарвинском заповеднике, в «Бобришном Угоре», к водопаду Падун на реке Тагажме и карстовому Шимозеру.
  • Оленья ферма на Маркуше (деревня Заречье под Тарногой): здесь разводят европейского благородного оленя и радужную форель. Туристам предлагают экскурсии, рыбалку, катание на лодках, сбор грибов и даже выезды с палатками.
  • «Застава князей белозерских» (Кузино, под Кирилловом): есть интерактивная кузница, гончарная мастерская, исторический тир с пекарней, ткацкий станок и даже подземный ход с полосой препятствий. Проводятся игры на сплочение коллектива.
  • Ремесленный хутор «Самобыт Селянина» (Кириллов): фермерская сыроварня, где проводят мастер-классы по изготовлению домашнего сыра-косички и дегустации.
  • Всесезонный курорт «Ципина гора» (Кирилловский район): здесь работает горнолыжный спуск с подъемником и пунктами проката.

Республика Коми

Республика Коми

В Коми можно неделями сплавляться по порожистым рекам, покорять высочайшие вершины Урала, уходить в многодневные пешие экспедиции к каменным идолам и гонять на снегоходах по бескрайней тундре в поисках северного сияния.

  • Сплав по верховьям Печоры: лучший способ увидеть нетронутую природу Коми.
  • В национальном парке «Югыд ва» проложено более 20 маршрутов водных сплавов I-III категории сложности. Популярны реки Подчерем, Щугор, Илыч, Уса. Здесь также катают туристов на оленьих упряжках, показывают дома кочевых оленеводов и знакомят с их бытом.
  • Пешие походы на плато Маньпупунер. Добраться можно вертолетом или пешком — многодневный поход через девственную тайгу длится около недели.
  • Скалолазание: любителей адреналина ждет Саблинский хребет с отвесными склонами, а новички могут испытать силы на пике Карпинского.
  • Национальный парк «Койгородский» предлагает экотропы для семейных прогулок: «По законам таежных джунглей» (1 км) и «По следу бобра» (6 км).
  • Снегоходные туры: нацпарк «Койгородский» запустил двухдневный маршрут «Девственные леса» (14 км) с ночевкой в тайге — пройти его можно на лыжах или снегоходах.
  • Сталкер-туризм: Воркута с ее заброшенными шахтами, руинами домов и поселками-призраками создает эффект присутствия в постапокалиптической реальности.

Мурманская область

Мурманская область

Если не любите сидеть на одном месте, этот регион для вас: здесь можно и по горам полазить, и под водой поплавать, и в волшебном лесу погулять. Север встречает не только суровой красотой, но и массой возможностей размять ноги, зарядиться адреналином и получить порцию незабываемых впечатлений.

  • Арт-парк «Таинственный лес»: зимой деревья подсвечивают огнями, а среди заснеженных елей прячутся арт-объекты — от мифических существ до «инопланетных» инсталляций. Летом здесь можно прогуляться к водопаду и покататься на сапах.
  • Полярно-альпийский ботанический сад-институт: самый северный ботанический сад в России, расположенный за Полярным кругом. В местных оранжереях можно увидеть даже кактусы и пальмы, что кажется чудом.
  • Гора Айкуайвенчорр: с саамского языка переводится как «Гора с головой матери Бога». Живописное место со множеством активностей — от горнолыжного спорта до трекинга, поиска минералов и экскурсий с гидом.
  • Фридайвинг в Териберке: уникальный зимний фридайвинг с возможностью спуститься к арктическому дну.
  • Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»: здесь проложено около 30 км трасс разного уровня сложности, есть подъемники и снежные пушки. Крупнейший горнолыжный курорт в регионе.

В глуши Северо-Запада туристам рекомендуют пользоваться услугами местных гидов. Север не прощает ошибок: погода может измениться за 15 минут, а связь пропадает на десятки километров. Местный проводник — ваша безопасность и доступ к самым «тайным» местам.