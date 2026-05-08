В ритме волн и троп: активные приключения на Северо-Западе

Сплав по верховьям Печоры: лучший способ увидеть нетронутую природу Коми.

В национальном парке «Югыд ва» проложено более 20 маршрутов водных сплавов I-III категории сложности. Популярны реки Подчерем, Щугор, Илыч, Уса. Здесь также катают туристов на оленьих упряжках, показывают дома кочевых оленеводов и знакомят с их бытом.

Пешие походы на плато Маньпупунер. Добраться можно вертолетом или пешком — многодневный поход через девственную тайгу длится около недели.

Скалолазание: любителей адреналина ждет Саблинский хребет с отвесными склонами, а новички могут испытать силы на пике Карпинского.

Национальный парк «Койгородский» предлагает экотропы для семейных прогулок: «По законам таежных джунглей» (1 км) и «По следу бобра» (6 км).

Снегоходные туры: нацпарк «Койгородский» запустил двухдневный маршрут «Девственные леса» (14 км) с ночевкой в тайге — пройти его можно на лыжах или снегоходах.