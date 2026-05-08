В ритме волн и троп: активные приключения на Северо-Западе

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Это регион, где отдых можно менять как декорации: от культурного променада по парадным набережным до экстремального сплава по северным рекам.
- Водные походы и сплавы: система рек и озер Вуоксы в Выборгском и Приозерском районах — настоящий рай для байдарочников. Проект «Вуокса — мир открытий и приключений» предлагает маршруты разной сложности и длительности.
- Водные прогулки и яхтинг: экскурсии по рекам и каналам на оборудованных судах — один из лучших способов увидеть Петербург с воды.
- Сап-серфинг и каякинг: популярные маршруты — озеро Донцо (Кюрлевские карьеры) с бирюзовой водой или извилистые лесные реки. Например, Оредеж с его знаменитыми красными девонскими песками.
- «Комаровский берег» (Курортный район СПб): 2,8-километровая тропа по литориновой террасе с огромными муравейниками и выходом к песчаным пляжам Финского залива.
- «Сестрорецкое болото»: экотропа длиной 3,5 км по самой крупной в регионе болотной системе.
- Конные прогулки: Шуваловский парк на северо-западе Петербурга предлагает верховые прогулки по старинной усадебной территории.
- Спелеотуризм и пещеры: Саблинский природный комплекс (поселок Ульяновка) включает две пещеры и водопад.
- Скалолазание: скалы в районе поселка Петровское (Ястребиное озеро) — культовое место для российских скалолазов. Здесь есть трассы разной сложности — от новичка до профи.
- Приозерский район: центр горнолыжного спорта области. Здесь работают крупные центры «Снежок» и «Золотая долина» с трассами разной протяженности, сноупарками, бугельными и кресельными подъемниками, системой искусственного оснежения. Летом комплексы превращаются в арены для пейнтбола, веревочные парки и спортивные площадки.
- Промышленный туризм: кондитерское объединение «Любимый край» приглашает на экскурсии с погружением в процесс производства печенья.
- Рыбалка: Финский залив, Ладога и многочисленные малые озера области — лучшие места для трофейной рыбалки (щука, судак, окунь).
Республика Карелия
В Карелии можно пробовать новое. Составили интересные точки этого края, которые оставят приятные впечатления надолго — от лазания по мистическим скалам и конных прогулок по живописным местам до попадания в эпоху викингов.
- Онежская набережная в Петрозаводске: популярное место для прогулок, культурный центр и музей под открытым небом. Набережная известна коллекцией скульптур, подаренных городу городами-побратимами из разных стран.
- Горный парк «Рускеала»: одно из знаковых мест Карелии, где стоит хорошо развлечься. В парке можно посетить штольны и подземное озеро, прокатиться на зиплайне над карьером, заняться дайвингом, поучаствовать в конных прогулках и не только.
- Скала Линнавуори: по поверьям, на ней обитает дух леса Хийси — покровитель охоты. В Средние века на скале предположительно располагались оборонительные крепости-поселения, сегодня же от них остались лишь поросшие мхом каменные валы.
- Исторический парк «Бастіонъ»: интерактивный комплекс, где воссоздана эпоха викингов и быт древних карелов. Гости могут пройтись по деревянным укреплениям, заглянуть в кузницу и пообщаться с реконструкторами.
- Питомник хаски: активный отдых в компании северных собак. Зимой здесь катаются на собачьих упряжках по заснеженной тайге, а летом ходят с хаски в походы по экотропам.
- Гора Воттоваара: скальный кряж, известный как место силы. Здесь растут искривленные деревья и лежат огромные каменные валуны, которые называют сейдами. В туманную погоду в этом месте возникает ощущение другого измерения.
Калининградская область
В этом регионе легко найти занятия на любой вкус: от серфинга и неспешных прогулок по паркам до посещения рыцарских турниров и необычных музеев, где можно задержаться надолго.
- Обучение серфингу: на серф-станциях выдают гидрокостюмы и оборудование, а инструкторы объясняют азы прямо на песке, прежде чем отправлять в воду. Даже в прохладную погоду серфинг дает мощный заряд эмоций.
- Замок Нессельбек: средневековый замок-реконструкция, где устраивают рыцарские турниры и конные шоу.
- Музей филинов и сов «ФилоСовия» в Зеленоградске: единственный в стране музей, посвященный этим хищникам: он объединяет живую коллекцию птиц и обширную арт-экспозицию с предметами, украшенными изображениями сов и филинов. Здесь можно наблюдать за их показательными полетами и тренировками.
- Балтийский маяк: самый западный маяк России. Его построили еще в начале XIX века. Вход в маяк закрыт из-за стратегической значимости, но прогулки в округе разрешены.
- Озеро Тихое в Светлогорске: живописный водоем, история которого началась еще в XIII веке. Здесь можно арендовать лодку, катамаран или водный велосипед, посетить веревочный парк с маршрутами разной сложности или просто отдохнуть.
- Музей кошек «Мурариум»: размещается в 40-метровой старинной водонапорной башне 1905 года постройки. Тут можно не только посмотреть обширную коллекцию, посвященную кошкам, но и побывать на круговой смотровой площадке с видом на море и город.
Псковская область
Иногда хочется сменить привычный формат прогулок по музеям на что-то более бодрое или визуально необычное. Собрали локации, которые добавят красок в путешествие.
- Мальская долина: красивое место, природно-ландшафтный парк, где можно летом прокатиться на велосипеде, покататься на лодке, сапборде, байдарке или катамаране. Зимой же парк становится горнолыжным курортом со склонами разной сложности для лыжников и сноубордистов.
- Музей-заповедник «Михайловское»: особо ценный объект культурного наследия России и памятник национальной культуры. В Михайловском неоднократно был А. С. Пушкин, в том числе провел годы ссылки, и создал свыше 100 произведений. Может, и вас вдохновят эти места на что-то великое.
- Усадьба «Ореховно»: европейский частный сад площадью 5 га. В основе планировки — традиции садово-паркового искусства
XVIII—XIX веков: итальянский сад, пейзажный английский парк с лабиринтом тропинок, русский усадебный сад у реки Ореховницы и французский парк с домом в нормандском стиле. Приятное место для отдыха и прогулок.
- Экоферма «Изборский страус»: необычное место для всей семьи — здесь живут черные африканские страусы, павлины, фазаны, козы, овцы и кролики. Можно покормить животных, узнать, как устроена ферма, и купить фермерские продукты.
- Центр загородного отдыха «Лукоморье»: место для тех, кто любит воду и скорость, находится в сосновом бору у Псковского озера. Посетителям предлагают катание на вейкборде, водных лыжах, вейк‑скутере и сап-досках.
Новгородская область
На сравнительно небольшой территории уместились и древние водные пути, и живописные пешие тропы, и возможности для конных прогулок, и даже уникальные ретропоезда. Здесь можно неделями исследовать заповедные леса, сплавляться по рекам, кататься на лошадях и на велосипедах.
- Озеро Ильмень: легендарное «Словенское море», куда впадает около 50 рек. Идеально для рыбалки: здесь водятся лещ, щука, судак, налим и снеток.
- Большая Валдайская тропа: самый длинный оборудованный маршрут в европейской части России длиной 135 км.
- Самые популярные реки для сплавов: Мста, Ловать и Волхов.
- Сапбординг и каякинг по спокойным рекам и ручьям: Федоровский ручей, Тарасовец, Сиверсов канал, реки Вишерка, Веряжа, Негоща, Веронда и Воробейка.
- Велопоходы по Валдайскому национальному парку: маршруты проходят через живописные леса и вдоль озер.
- Конно-туристический клуб «Поляница» (д. Бор Любытинского района) предлагает обучение верховой езде, конные прогулки по живописным местам, мастер-классы по чистке и седловке лошадей, катание в экипаже или санях, иппотерапию.
- Историко-патриотическое общество «Пластуны»: единственное место в регионе, где обучают русской школе верховой езды и джигитовке.
- Музей узкоколейной железной дороги в Тесово-Нетыльском: одна из немногих действующих узкоколеек России с коллекцией ретролокомотивов, автомотрис и дрезин. Можно прокатиться на настоящей автомотрисе.
Архангельская область
Здесь можно неделями идти под парусом по Белому морю, сплавляться по таежным рекам с порогами, покорять лыжные трассы в заповедных лесах и гонять на снегоходах по тундре в поисках северного сияния.
- Водные походы и сплавы по рекам Пинега, Онега, Вага, Подломка и Кожа, а также по озерам Большое Михайловское, Черная Лахта и реке Сия.
- Морские прогулки и парусный спорт: легендарная Соловецкая регата, проходящая с 1974 года, собирает яхтсменов в акватории Белого моря каждый конец июля.
- «Транскенозерская тропа»: двухдневная экотропа в «Кенозерском» нацпарке ведет к Порженскому погосту — памятнику деревянного зодчества XVIII века.
- Экотропа «Путешествие по древнему дну реки Вычегда»: проходит по территории «Сольвычегодского заказника».
- Экотропа «Бухта Тихая»: проходит по острову Гукера, где находилось место зимовки экспедиции Седова и первая полярная станция в Арктике.
- Спелеотуризм: в Пинежском заповеднике сотни карстовых пещер. Некоторые из них доступны для новичков, другие требуют подготовки.
- Снегоходные экспедиции: лучший способ добраться до удаленных деревень и монастырей, куда летом можно дойти только по воде.
- Лыжные походы: традиционный для этих мест способ передвижения.
- Сбор ягод: в июле, когда поспевает морошка («царская ягода»), устраивают выезды на болота.
- Арктические экспедиции: туристам доступны круизы на острова Земли Франца-Иосифа. Здесь можно посетить бывшую полярную станцию «Бухта Тихая» на острове Гукера — музей под открытым небом эпохи освоения Арктики 1930-х годов с сохранившимися лабораториями, жилыми корпусами и ангаром.
- Прогулки на катерах по дельте Северной Двины позволяют увидеть «деревянные города» — острова, где до сих пор сохранились старинные деревни, стоящие прямо посреди реки.
Ненецкий автономный округ
Активный отдых в НАО — это лучший способ перезагрузиться. Здесь вы уходите от цивилизации туда, где человек — лишь гость, а главные хозяева — природа и олени. Это честный отдых, который меняет мировоззрение.
- Катание на оленьих упряжках: главная зимняя экзотика НАО.
- Снегоходные экспедиции: турагентства предлагают многодневные маршруты, например, прохождение заснеженной тундры.
- Зимняя рыбалка: в реках и озерах тундры водится сиг, нельма, муксун.
- Сбор ягод: морошка, брусника, клюква, черника, голубика растут в тундре в изобилии.
- Сплавы по рекам: Печора и ее притоки (Колва, Шапкина, Сула) — идеальные места для водного туризма.
- Поездки в стойбища оленеводов: лучший способ прикоснуться к традициям. Это можно сделать через организованные этнотуры.
- Центр арктического туризма проводит День снега с семейными эстафетами, забегами в мешках и конкурсами.
- Хайкинг на Тиманском кряже: здесь встречаются каньоны, живописные скальные выходы и тундровые водопады.
Вологодская область
Здесь можно найти приключения на любой вкус: от многодневных водных экспедиций до семейных прогулок по экотропам, от конных походов до зимних видов спорта.
- Водные походы и сплавы: особенно популярны у туристов реки Сухона, Андома, Вама и Водла.
- Пешие походы и экотропы: в регионе активно развивается сеть экологических маршрутов, многие из которых доступны на портале эко.путешествуем.рф. Одни из самых популярных — в нацпарке «Русский Север», в Дарвинском заповеднике, в «Бобришном Угоре», к водопаду Падун на реке Тагажме и карстовому Шимозеру.
- Оленья ферма на Маркуше (деревня Заречье под Тарногой): здесь разводят европейского благородного оленя и радужную форель. Туристам предлагают экскурсии, рыбалку, катание на лодках, сбор грибов и даже выезды с палатками.
- «Застава князей белозерских» (Кузино, под Кирилловом): есть интерактивная кузница, гончарная мастерская, исторический тир с пекарней, ткацкий станок и даже подземный ход с полосой препятствий. Проводятся игры на сплочение коллектива.
- Ремесленный хутор «Самобыт Селянина» (Кириллов): фермерская сыроварня, где проводят мастер-классы по изготовлению домашнего сыра-косички и дегустации.
- Всесезонный курорт «Ципина гора» (Кирилловский район): здесь работает горнолыжный спуск с подъемником и пунктами проката.
Республика Коми
В Коми можно неделями сплавляться по порожистым рекам, покорять высочайшие вершины Урала, уходить в многодневные пешие экспедиции к каменным идолам и гонять на снегоходах по бескрайней тундре в поисках северного сияния.
- Сплав по верховьям Печоры: лучший способ увидеть нетронутую природу Коми.
- В национальном парке «Югыд ва» проложено более 20 маршрутов водных сплавов I-III категории сложности. Популярны реки Подчерем, Щугор, Илыч, Уса. Здесь также катают туристов на оленьих упряжках, показывают дома кочевых оленеводов и знакомят с их бытом.
- Пешие походы на плато Маньпупунер. Добраться можно вертолетом или пешком — многодневный поход через девственную тайгу длится около недели.
- Скалолазание: любителей адреналина ждет Саблинский хребет с отвесными склонами, а новички могут испытать силы на пике Карпинского.
- Национальный парк «Койгородский» предлагает экотропы для семейных прогулок: «По законам таежных джунглей» (1 км) и «По следу бобра» (6 км).
- Снегоходные туры: нацпарк «Койгородский» запустил двухдневный маршрут «Девственные леса» (14 км) с ночевкой в тайге — пройти его можно на лыжах или снегоходах.
- Сталкер-туризм: Воркута с ее заброшенными шахтами, руинами домов и поселками-призраками создает эффект присутствия в постапокалиптической реальности.
Мурманская область
Если не любите сидеть на одном месте, этот регион для вас: здесь можно и по горам полазить, и под водой поплавать, и в волшебном лесу погулять. Север встречает не только суровой красотой, но и массой возможностей размять ноги, зарядиться адреналином и получить порцию незабываемых впечатлений.
- Арт-парк «Таинственный лес»: зимой деревья подсвечивают огнями, а среди заснеженных елей прячутся арт-объекты — от мифических существ до «инопланетных» инсталляций. Летом здесь можно прогуляться к водопаду и покататься на сапах.
- Полярно-альпийский ботанический сад-институт: самый северный ботанический сад в России, расположенный за Полярным кругом. В местных оранжереях можно увидеть даже кактусы и пальмы, что кажется чудом.
- Гора Айкуайвенчорр: с саамского языка переводится как «Гора с головой матери Бога». Живописное место со множеством активностей — от горнолыжного спорта до трекинга, поиска минералов и экскурсий с гидом.
- Фридайвинг в Териберке: уникальный зимний фридайвинг с возможностью спуститься к арктическому дну.
- Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»: здесь проложено около 30 км трасс разного уровня сложности, есть подъемники и снежные пушки. Крупнейший горнолыжный курорт в регионе.
