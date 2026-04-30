Адвокаты сказали, могут ли 16-летние белорусы быть на улице одни после 23.00

Источник: Комсомольская правда

Адвокаты сказали, могут ли 16-летние белорусы быть на улице одни после 23.00. Подробности сообщает sb.by.

Как сообщили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, подобное допускается. Белорусам до 16 лет запрещено одним без сопровождения родителей находиться на улице с 23.00 до 06.00. Подобное предусмотрено статьей 30−1 закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Ранее адвокат сказала, как в Беларуси могут наказать по закону за равнодушие.

Тем временем синоптики сказали про жару до +26 на большие выходные 1−3 мая в Беларуси.

А еще мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 мая 2026 года: вырастут пенсии и пособия, начнутся отключения горячей воды, льготный проезд для пенсионеров, новые правила для жилых домов.