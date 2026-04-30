Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кунашакском округе Челябинской области отменили военный парад на 9 Мая

Традиционный военный парад отменён из соображений безопасности.

Источник: Mikhail Tyrsyna/CC0

В Кунашакском муниципальном округе Челябинской области изменили формат празднования Дня Победы. Из соображений безопасности отменён традиционный военный парад, а основные мероприятия пройдут в помещении местного Дома культуры. Такое решение приняла администрация округа.

Основное празднование 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в Доме культуры села Кунашака. Организаторы обещают насыщенную программу, которая позволит жителям округа достойно отметить памятную дату, несмотря на изменения в формате.

Под ограничения попали и традиционные церемонии возложения венков к мемориалам. В целях безопасности массовое скопление людей у Вечного огня и других памятных мест запрещено. Возложение цветов возможно только небольшими группами, до трёх человек.

Местные власти призывают жителей с пониманием отнестись к принятым мерам.

Ранее мы сообщали об очередном объявлении в Челябинской области угрозы атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше