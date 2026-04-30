В Кунашакском округе Челябинской области отменили военный парад на 9 Мая

В Кунашакском муниципальном округе Челябинской области изменили формат празднования Дня Победы. Из соображений безопасности отменён традиционный военный парад, а основные мероприятия пройдут в помещении местного Дома культуры. Такое решение приняла администрация округа.
Основное празднование 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в Доме культуры села Кунашака. Организаторы обещают насыщенную программу, которая позволит жителям округа достойно отметить памятную дату, несмотря на изменения в формате.
Под ограничения попали и традиционные церемонии возложения венков к мемориалам. В целях безопасности массовое скопление людей у Вечного огня и других памятных мест запрещено. Возложение цветов возможно только небольшими группами, до трёх человек.
Местные власти призывают жителей с пониманием отнестись к принятым мерам.
